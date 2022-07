75 anys de sardana a Sabadell: l’aniversari del Grup Sardanista Mirant al Cel

El 75è aniversari del Grup Sardanista Mirant al Cel ja ha arribat. La gran cita ha estat molt esperada pels membres de l’entitat, per celebrar-ho com cal, aquest dissabte, han organitzat actes durant tot el dia a la plaça de l’Ajuntament i a Sant Roc. Les activitats principals s’han desenvolupat durant la tarda, amb el gran ball de sardanes i la presentació de la sardana commemorativa elaborada especialment per l’ocasió. “Fins que no es presenti no en sabem res, s’estrena avui. L’ha fet Enric Ortí i és una sorpresa per tots, la idea és que la balli la colla actual i antics membres”, ha expressat la presidenta de la colla, Núria Ferré.

Des de l’entitat també han destacat la voluntat de fer una festa gran: “Hem volgut fer actes oberts a tothom perquè la gent vegi que el món de la sardana és molt més que una audició”. Pel que fa al futur de la colla han expressat la voluntat de continuar creixent: “Tenim diferents colles, ganes i voluntat de continuar. Estem bé, però volem estar millor, animem a tothom a entrar en aquest món”.

La celebració ha estat molt emotiva i també ha reunit exmembres de la colla: “Som una gran família, tothom qui ha passat per aquí recorda la seva etapa com una gran experiència de la seva vida”. Al vespre els actes han continuat, aquest cop amb una sintonia diferent, i és que a la plaça Sant Roc s’han celebrat concerts de la Dalton Bang i Obeses.