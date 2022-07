Alguns secrets de les festes de Sant Julià i la Serra d’en Camaró de Sabadell

Destaquem les novetats del programa, i què hi ha darrere de l’organització de les activitats d’aquest cap de setmana i la història dels barris a través de les seves festes. Saps quins són els trets que identifiquen aquestes festes? La paella i la mànega d’aigua. Descobreix-ne el perquè!

Sant Julià, pioner a popularitzar la paella

Ja fa pràcticament 40 anys, a principis dels 1980, el barri de Sant Julià va popularitzar pràcticament sense voler-ho les ja tradicionals paelles de Festa Major. En una de les primeres festes que se celebraven, els organitzadors van decidir preparar-se una paella en petit comitè. “Ens vam quedar pràcticament sense, va començar a arribar gent…”, recorda un dels organitzadors. Aleshores, van decidir que a l’edició següent obririen la paella a tot el veïnat.

Des d’aleshores, mai han parat de fer-ne i presumeixen que “és una de les millors de Sabadell, segons els comensals”. Darrere d’una gran paella, hi ha un gran secret: productes frescos i d’alta qualitat. Busquen el millor arròs, i ingredients de primera. Enguany, la paella es farà amb 50 kg de costella tallada, 15 conills, 6 kg de gambes, 6 kg de calamars, 14 kg de pebrot vermell i verd, 8 kg de ceba que tallaran entre un bon grapat de veïns…

“Una paella surt bé quan se li posa molts ingredients”, sosté el cuiner. Mai els ha sortit malament, ni tan sols fa uns anys quan es va posar a ploure al bell mig de la paellada. Però va sortir boníssim: no va quedar ni un sol gra d’arròs a la paella. Enguany, mig miler de veïns gaudiran de la paella al bell mig de la plaça. Acompanyada amb pa, sangria i postres. I, com a cirereta del pastís, es farà un sorteig entre els comensals d’una paleta de pernil ibèric.

La curiositat: Comerços al peu de canó. Contra tot pronòstic, els comerços s’han bolcat en col·laborar econòmicament amb la festa. Els organitzadors han recaptat més diners per part dels comerciants del que pensaven, després d’uns anys durs pel teixit comercial del barri. I la merceria és el comerç que fa més de 35 anys que hi col·labora.

Entrevista a Eduardo Torres, organitzador

Fa més de 35 anys que organitza la festa de Sant Julià. Què l’impulsa a continuar fent-ho?

La satisfacció de veure la gent gaudir, de veure que acaben les festes i sentim aquest orgull. Hi ha festes que surten millor, d’altres pitjor… Quan s’omple de gent, que normalment és cada any, el barri és alegria. Recordo com vam començar, als anys 1980… a una barraca a la plaça de Sant Julià inacabada. Costava només 1.500 fer la festa.

No només diners, també hi ha molta feina darrere, oi?

Qui no hi és al capdavant no s’imagina la feina que dona… fa mig any que ho estem organitzant, sempre intentem que sigui millor que l’anterior. I ens ha costat tots els estalvis de l’associació. Les festes costen uns 16.000 euros.

Heu notat l’increment de preus?

Molt, moltíssim. L’any 2019, els ingredients de la paella ens van costar 800. Ara, 1.500. O fer el programa i imprimir-ho, 2.000 euros. Sort que l’IVA dels artistes ha baixat. Cada any surt més cara, és una barbaritat.

La Serra d’en Camaró: L’orquestra i la mànega

L’aposta d’enguany de la Serra d’en Camaró és l’orquestra Swing Latino, una cita que tindrà lloc dissabte a les 22:30 h. És el plat fort de la programació i estimularà els ànims als carrers del barri. Però si hi ha un element que caracteritza any rere any les festes majors de la Serra d’en Camaró és la gran mànega que combat la calor i que està present a totes les activitats.

“Quan fa calor, a tots els actes, traiem la nostra mànega per refrescar el públic”, recorda la Mari Gómez, des de l’organització. S’ha fet tan tradicional que els més petits ja porten el banyador sota la roba a tots els actes que se celebren, saben que acabaran remullats.

Enguany, un dels actes estrella és l’homenatge a la gent gran que ha mort duran la pandèmia i al líder veïnal Ramón Fuentes Bayó, que va traspassar fa dos anys. “Ens hi hem bolcat per ell, volem reconèixer la seva feina al capdavant de l’associació”, apunta Gómez. Però el protagonisme de la festa se l’enduran els més petits del barri: pràcticament totes les activitats estan pensades per ells.

La novetat: Les batucades per anunciar les activitats és la principal novetat d’aquest any. Hi haurà batucades estàtiques a la plaça per convidar la gent a sortir a la plaça. D’altres, faran petits recorreguts per tot el barri. La Plaça Magdalena Canonge concentrarà totes les activitats, que es dividirà en tres zones. Una altra de les novetats és el monòleg de diumenge (19.45 h) d’Elias Torres.

Entrevista a Maria Rosario Gómez, organitzadora

Quin és l’encant del barri?

És un barri molt, molt petit, un barri dins d’una gran ciutat. Hi ha molt caliu de poble, tothom col·labora i dona un cop de mà quan ho necessitem. A les festes els veïns s’animen a muntar, a recollir… i això diu molt del nostre barri.

Què hi ha al darrere de les activitats?

Tot just acabem una festa i ja pensem en la de l’any vinent: darrere de la celebració hi ha molta feina… documentació, subvencions, contractació d’activitats… és tot una bogeria. Però rebre el reconeixement dels teus veïns, que han gaudit, o el fet de veure un nen il·lusionat… això no té preu.

Recomani una activitat

L’escuma i el Holi i inflables. Els nens s’ho passen pipa i això ens fa feliços, ens omple molt.