L’onada de calor segueix afectant Sabadell. L’Ajuntament ha adoptat una sèrie de mesures excepcionals amb l’objectiu de fer front a les elevades temperatures que viu la ciutat des de la setmana passada.

Així, el consistori ha habilitat una quarantena de refugis climàtics, oferint espais tant interior com exteriors a la ciutadania per recuperar-se del cansament i la sensació de fatiga produïda per les altes temperatures. Centres cívics, biblioteques municipals, parcs i àrees verdes serviran perquè la població, especialment aquells més vulnerables a la calor, pugui resguardar-se en les diferents zones de la ciutat.

En el cas de Sabadell, els centres cívics amplien el seu horari i no tancaran al migdia, obrint de 9 a 21 hores. La mesura no afecta al barri de Gràcia, on s’hi estan fent obres. Pel que fa a les biblioteques municipals, romandran amb les sales obertes per servir com a refugi.

Sabadell es troba des del passat divendres en una situació d’alerta en el nivell 3 del Pla Alfa establert des del Departament d’Interior de la Generalitat per establir el risc d’incendis. Per aquest motiu segueixen en vigor una sèrie de mesures coordinades pel departament d’Interior de la Generalitat.