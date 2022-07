L’estiu és temps de banyador, i de boli i llibreta

Posar-se moreno, desconnectar de l’estrès del curs, fer el viatge promès: cadascú té marcat un objectiu diferent per a aquest estiu. Ara bé, les acadèmies de la ciutat ens proposen un altre pla: preparar-nos per assolir les nostres fites acadèmiques.

Recuperar assignatures pendents

La demanda més gran a l’estiu és la d’alumnes d’ESO que tenen assignatures pendents d’aprovar del curs anterior. Així ho contextualitza l’acadèmia l’Eina-l’Apunt, que majoritàriament acull aquest perfil d’estudiant. La responsable del centre, l’Esther Carbonell, recomana, però, fer un reforç encara que s’hagi aprovat tot el temari, ja que “sempre es pot millorar”. “La cultura actual genera que només facin reforç aquells alumnes que han suspès alguna matèria”, subratlla.

A l’acadèmia Diagrama també reben majoritàriament aquest perfil d’estudiants, que necessites recuperar una assignatura aquest setembre. Però no tot és aprovar, segons la responsable de l’acadèmia, Amaia Morata, hi ha estudiants que busquen reforçar matèries que durant el curs els ha generat dificultats, independentment que les hagin aprovat. “Hi ha alumnes que encara que aprovin, senten que no han integrat correctament alguna matèria en concret”, indica.

“A l’estiu estem més alliberats”

Ambdues professionals asseguren que l’estiu és una època ideal per reforçar els estudis i els mètodes d’aprenentatge. Durant el curs les presses, la feina acumulada i l’estrès del dia a dia no “permet a l’estudiant posar els cinc sentits a les classes de repàs”. En aquest sentit, Carbonell assegura que a l’estiu es pot oferir una atenció molt més especialitzada als alumnes, ja que “es troben molt més alliberats de la càrrega de tot el curs”.

Mètodes d’estudi, tipologies de resum, tècniques de planificació, eines per evitar faltes d’ortografia… Són factors que a les classes de repàs durant el curs, per falta de temps, queden eclipsats pel temari dels exàmens, que passa a primer pla. Tanmateix, són claus “fonamentals” per encara un nou curs escolar “sigui ESO, primària o Batxillerat”, narra la responsable del centre.

La combinació entre l’estudi i les ganes de passar-ho bé són la clau, segons Morata: “hi ha més temps lliure i és bo combinar el lleure, el descans i l’esport amb la lectura i estones d’estudi”.

Altres reptes pendents

I no només les acadèmies reben estudiants que volen enfortir-se en l’àmbit de l’estudi. L’estiu també és època per a les conquistes pendents. Molts sabadellencs, especialment els més joves, s’inscriuen a una autoescola per treure’s finalment el carnet de conduir; o a una acadèmia d’anglès per aconseguir els certificats de Cambridge que acrediten professionalment el nivell d’anglès.