Reconverteixen el mític edifici de La Cubana, a la Rambla

És una cantonada inconfusible, plena de records, un punt de trobada i d’encreuament per a molts vianants. A la Rambla, 17, tocant al carrer de la República, el local que ocupava l’antiga cafeteria-quiosc La Cubana està vivint una rehabilitació integral per actualitzar-lo als temps actuals i donar-li nou usos. “Ara és quan s’ha pogut fer”, expliquen les germanes Marta i Montse Rafel Font, propietàries de la finca.

De tres locals que hi ha actualment en planta baixa -dos d’ells tancats fa força temps i el darrer, en les últimes setmanes-, se’n farà un, d’uns 180 metres quadrats que ja busca llogater. I tindrà una altra particularitat perquè a la part del carrer de la República se seguirà conservant el forn de llenya on abans s’havien cuit els pastissos de la pastisseria La Cubana, dels avis de les propietàries actuals, els pares de Joan Carles Rafel, que és qui posteriorment va regentar la cafeteria. El forn és una icona i està protegida pel pla de protecció del patrimoni local.

Respecte a la imatge exterior de la resta de l’edifici actual, després de la reforma “quedarà igual”. On hi haurà més canvis és a l’interior. A les plantes pis es faran dos dúplex, un dels quals gaudirà de la terrassa que dona a la Rambla – carrer de la República i que a sota té l’antiga estació d’FGC Sabadell – Rambla. Aquesta terrassa, que es veu des del carrer, oferirà un aspecte renovat, ja que es pintarà de nou, juntament amb la barana, i desapareixeran les lones publicitàries que hi ha hagut al llarg dels anys i que actualment ja s’han retirat.

Noves obertures a l’exterior

Les germanes Rafel expliquen, d’aquesta gran paret que es veu des del carrer, que “l’estètica quedarà pràcticament igual. S’hi faran més finestres, però la fisonomia serà la mateixa, rehabilitada”. La voluntat de les promotores de la rehabilitació és aportar el seu gra de sorra a la conservació i dignificació d’aquest punt cèntric de la ciutat. Com explica Marta Rafel, “esperem que quedi un edifici ben xulo i que continuï sent emblemàtic per Sabadell”.

Per poder fer la rehabilitació, ja fa unes setmanes que va començar part de l’enderroc que s’ha de fer a l’interior, a càrrec d’enderrocs ENMU, i que consisteix a treure o reduir forjats i rajoles hidràuliques per reduir el pes de l’estructura. En ser interior passa pràcticament desapercebut pels vianants. La previsió és que les obres durin una mica més d’un any i estiguin enllestides la tardor del 2023.

“Per nosaltres sempre ha estat La Cubana, som les filles i netes”, reivindiquen Marta i Montse Rafel, a les quals els agradaria que es mantingués el nom dels antics establiments familiars per referir-se a l’espai.

El tràngol de la llicència d’obres

Obtenir una llicència d’obres continua sent un tràngol a Sabadell. Així ho veuen les promotores d’aquesta rehabilitació, perquè asseguren haver trigat 14 mesos perquè l’Ajuntament els donés la seva. “Esperar 14 mesos per tenir una llicència ens sembla fatal, no ho entenem perquè és una pèrdua de temps i de diners”, asseguren.