La sabadellenca Maria Hinojosa, al concert dels Jocs Olímpics

Quan era petita, la soprano sabadellenca Maria Hinojosa (1979) ja escoltava Freddie Mercury. I poc s’imaginava aleshores que acabaria interpretant la seva ja mítica cançó Barcelona en públic. Hinojosa serà avui dijous una de les protagonistes de la commemoració dels 30 anys dels Jocs Olímpics que es van celebrar a la capital catalana, i en altres subseus com Sabadell. “Sempre havia sigut el meu somni fer aquesta peça”, explica la sabadellenca al Diari, hores abans de complir-lo si no hi ha cap imprevist.

En una recreació de la cerimònia inaugural dels Jocs, Hinojosa serà avui la veu que aleshores va ser Montserrat Caballé, i Manu Guix l’acompanyarà com ho hauria fet Freddie Mercury. La plaça de Sant Jaume serà l’escenari de l’espectacle commemoratiu, en què es reconeixerà la implicació del voluntariat i es podrà seguir per TV3 a partir de les 22 h. Per interpretar Barcelona s’utilitzaran parts originals com de l’orquestra, ja que es conserven des d’aleshores.

La relació de la soprano amb la música neix des de petita, quan amb la cadena de música que un cop li van portar els Reis d’Orient ja escoltava el que es va convertir en el seu àlbum preferit, el Barcelona de Freddie Mercury i Montserrat Caballé (1988).

Un canvi important

Per a Maria Hinojosa, els Jocs “va ser una experiència estratosfèrica” per la quantitat d’artistes i esportistes que van visitar Catalunya, així com pel gran canvi que van suposar a la ciutat de Barcelona.