El barri de Covadonga presenta la seva bèstia

El barri de Covadonga està de celebració. La festa major ha arribat als seus carrers, enguany amb un acte molt especial, la presentació de la nova bèstia a la plaça de la Sardana. La figura, que encara no té nom, és un llop amb pell de xai, i s’ha creat a partir d’un conte escrit i il·lustrat per Glòria Marín. El veïnat del barri podrà escollir-lo mitjançant una votació popular, prèviament tothom qui vulgui pot dipositar la proposta a una urna. Després els Pastors d’Onga, la secció de foc del barri, farà una votació interna final.

A falta de foc, pòlvora

Per acompanyar la presentació a la plaça es va celebrar La Trobada del Bestiari. Hi van participar diverses entitats com Vibria del Poblenou (Barcelona) o Folqui de Foc (Hospitalet). Malgrat ser colles que actuen amb pirotècnia aquest cop ho van haver de fer amb aigua, a causa de les restriccions per alt risc d’incendi. No obstant això, diumenge al matí s’ha celebrat una trobada i cercavila de trabucaires, que ha servit per despertar al veïnat.

Des de l’Associació de Veïns el seu president, José Luís Fernández, ha valorat molt positivament la presentació de la bèstia: “Estem molt contents, tot i que les restriccions fan que estrenar una bèstia de foc sense foc sigui estrany”. Malgrat no haver-la pogut estrenar com cal Fernández espera tenir una nova oportunitat: “A l’octubre farem festa grossa, esperem poder cremar i llavors sí fer una bona presentació”. Respecte als trabucaires també ho ha valorat molt positivament:”És una mini trobada de 5 colles d’arreu de Catalunya, per la ciutat no és habitual i ens suposa un orgull”.

Les activitats no s’aturen

Tot i la calor i les restriccions l’Associació ha plantejat alternatives. La principal una guerra d’aigua a la tarda. Aquesta s’ha sumat al tradicional concurs de truites, el més antic de la ciutat, el vermut popular i els diferents concerts celebrats a la plaça de la Sardana.