Boikot serà el cap de cartell de les Barraques

El cartell de les barraques del 2022 ja s’ha fet públic. L’acte s’ha celebrat a la plaça de Les Dones del Tèxtil. Els principals grups musicals de la cita seran Boikot i Las Bajas Pasiones. Des de la Comissió de Festes Populars de Sabadell (CFPS) han expressat la seva voluntat d’oferir un cartell potent, però també donar oportunitats a grups més petits.

Tria del cartell

Enguany hi havia 13 propostes per escollir el disseny de cartell. Els requisits eren destacar el nom, l’any i el caràcter de ciutat de la cultura popular, aprofitant el fet que Sabadell serà Capital de la Cultura Catalana. Des de la CFPS creuen que és important destacar-ho perquè consideren que les institucions no ho han fet prou.

El programa

Per aquestes barraques es torna a celebrar l’animalada i el pregó, enguany a la plaça del Mercat. Com a actes a destacar hi trobem la marxa de torxes del dijous , la passejada urbana del divendres, el correbars del dissabte i els concursos del diumenge. La majoria d’actes es realitzaran a l’espai de l’Eix Macià.