Els reis de la rima estiuenca són sabadellencs

La banda sonora més trepidant d’aquesta onada de calor sona a ritme de rap i trap i té capitalitat sabadellenca. Santa Salut, 31FAM i Flashy Ice Cream, artistes emergents amb segell de la ciutat, dominen el panorama de la música de moda entre els joves. Aquests mesos estivals, els artistes trepitgen escenaris d’arreu del món, les seves lletres acompanyen els viatges a la platja i sonen a totes les festes.

Santa Salut: l’artista sabadellenca més internacional

Els clams de Santa Salut (1998) per fer visibles denúncies socials i demanar un món més igualitari s’escolten des d’escenaris d’arreu del món. Des de fa una bona temporada, la jove rapera sabadellenca està sotmesa a un ritme frenètic de concerts per presentar l’àlbum Discordia. Va començar l’any 2022 de gira per Mèxic i l’Argentina, va continuar rondant per festivals de tot l’Estat, com l’Embassa’t, de Grècia i aquest estiu ha accelerat el ritme.

En les darreres setmanes, ha estat al festival de Cadis Cabo de Plata, al Festival Holika de La Rioja, a festes majors d’arreu de Catalunya i al Festival Hip Hop al Parque, de Bogotà, a Colòmbia. Tres dies després, era al Mad Cool Fest, de Madrid. Tot plegat, sense deixar de publicar temes, com Nómada dijous passat, o Femme Fatale, que veurà la llum dijous.

Flashy Ice Cream posa lletra a les millors sensacions de l’estiu de joventut

Els sabadellencs Flashy Ice Cream són els autors de la cançó de l’estiu escollida per iCat FM, Un estiu perfecte. Està inclosa en l’´àlbum que el grup de trap va publicar el passat 15 de juliol, Aftersun. Els cantants Sneaky Flex i Pol Giancana han cuinat les cinc cançons del disc en un temps rècord. Durant una setmana, es van tancar en una casa llogada i en van treure els temes, que a posteriori han estat sotmesos a un procés de producció. Tot plegat, ho han enllestit en un mes.

Aquest estiu han voltat per festes de tota Catalunya, com la Garrinada, d’Argentona, o el cicle de concerts de Reus Fil Musical. També seran a Sitges el 13 d’agost. I bones notícies per a la ciutat: la banda actuarà per aquesta Festa Major, el divendres 2 de setembre a l’Eix Macià.

31FAM: Els referents del trap català continuen fent camí

Ha estat un juliol intens per a 31 FAM, els referents del trap en català del moment. Kid Pi, Koalekay, Lil Didi, Joey C, AAA i Bandam continuen sent la família musical del país. El tour de l’àlbum Jetlag els ha fet rondar aquest mes per l’escenari del Festival Cruïlla, la Festa Major Riera de Gaia, el Festival Transsegre, el Festival Maleducats de Terrassa, al Zevra Festival a València i encara tindran temps de ser a la Festa Major d’Ascó, el 30 de juliol.

Aquest estiu, a més, han publicat Wan Tun i X2 Real, dos temes que s’inclouran en un nou àlbum que encara no té data de llançament, però que la massa de fans adolescents espera ansiosament. Ho demostra com han triomfat les dues cançons a Youtube, sumant gairebé 100.000 visualitzacions en un mes.