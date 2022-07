Els Mossos d’Esquadra van aturar aquesta passada matinada un vehicle que circulava per l’avinguda Concòrdia de Sabadell, tocant al carrer Berenguer. La policia catalana va sol·licitat una unitat de Policia Municipal per procedir a la realització d’una prova d’alcoholèmia.

El conductor, un home de 40 anys, va donar positiu amb un resultat d’1,23mg/l, quintuplicant la taxa permesa. Posteriorment, van comprovar que circulava sense el permís en vigor.

Els Mossos van realitzar les corresponents diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat vial per conduir sota la influència de begudes alcohòliques. A més, el conductor va ser denunciat administrativament per conduir sense el permís en vigor.

