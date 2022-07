La Policia científica ha trobat restes d’ADN a la part del davant del jersei que duia Helena Jubany el 2001, quan va ser assassinada, segons ha avançat avui el director del programa Crims, Carles Porta. Hi ha almenys dues mostres “poc concloents” de dues persones diferents, segons ha explicat el mateix periodista.

Aquest dimecres, el jutjat de Sabadell té previst prendre ADN a Xavi Jiménez, l’únic investigat actualment. El passat mes de maig, el jutge que instrueix el cas va ordenar repetir les proves d’ADN a les pertinences de la jove trobades a l’escena del crim, i que es troben sota custòdia judicial. Jiménez va quedar en llibertat el 22 d’abril després de declarar davant del jutge.

El cos d’Helena Jubany va ser llançat des del terrat d’un edifici del carrer de Calvet d’Estrella de Sabadell la matinada del 2 de desembre del 2001.

Xavi Jiménez va ser cridat a declarar en qualitat d’investigat el 22 d’abril per la mort d’Helena Jubany, i, només responent al seu advocat, va negar qualsevol implicació en els fets que van acabar amb la vida de la bibliotecària de Mataró. La seva declaració responia a la presumpta connexió establerta a partir de l’informe cal·ligràfic de la policia espanyola entre un correu electrònic que es va obtenir del disc dur de l’ordinador de Jubany i els anònims que va rebre els dies 17 de setembre i 9 d’octubre d’aquell mateix 2001, que provindrien de persones diferents.

El jutge també va citar a declarar dues persones més, una de les quals la cap de la Secció Natura de la UES i l’altra una persona de l’entorn de Jiménez. L’objectiu és determinar on era la nit dels fets, donat que es desmuntaria la coartada de la defensa i que el situa prenent una cervesa amb un amic.

Més d’un sospitós

El jutge té clar que l’assassinat de Jubany no el va protagonitzar una sola persona. “Els fets (…) no haurien estat fets per una única persona, sinó que es tractaria de l’actuació conjunta de diverses persones que, amb major o menor grau d’intervenció, haurien participat en els successos que van acabar amb la mort d’Helena Jubany el 2 de desembre de 2001”, assenyala el magistrat en el seu escrit.

“La mobilització del cos hauria estat feta o bé per una persona de gran força física o amb coneixements sanitaris sobre el trasllat de cossos o, més probablement, per diverses persones”, afegeix. És en aquesta mateixa línia que en tot cas la família manté que Jiménez seria coautor del crim.

Amb les proves que es tenen, la família manté que hi estaria implicat Santi Laiglesia, que ja va ser investigada però que el seu cas va quedar arxivat el 2005. Si no hi ha nous indicis que l’assenyalin, el 2025 quedarà lliure de càrrecs.