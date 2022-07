Torna el festival la Regadora perquè broti la consciència climàtica

El festival la Regadora tornarà a Sabadell per fer brotar la consciència climàtica, els dies 16, 17 i 18 de setembre a la Creu Alta. La segona edició de la cita alternativa, impulsada per 30 entitats i organitzacions de la ciutat, impulsarà xerrades i taules rodones, tallers familiars, parades per a projectes locals i concerts musicals. Un dels objectius és donar visibilitat a projectes locals que treballen des del principi de la sostenibilitat ecològica i amb perspectiva de gènere.

Concerts i ponències

Amb el programa sencer encara per revelar, l’organització avança que el festival comptarà amb les actuacions de rap d’Elane i del grup Tribade. A la cresta de l’onada del hip-hop nacional, aquestes artistes canten lletres feministes ben carregades de denúncies socials. La resta d’artistes que formaran part de la jornada musical encara no han estat anunciats.

També sabem el nom d’alguns dels ponents que protagonitzaran xerrades. Per exemple, hi serà el periodista internacional Hibai Arbide, l’ambientòloga Glòria Carrasco, especialitzada en epidemiologia i salut pública, el músic de Txarango Àlex Pujol i l’activista senegalès i diputat de Podemos a Madrid Serigne Mbayé.

Acció per demanar més verd

Com a prèvia al gruix d’activitats del festival, el divendres 16 de setembre l’organització fa una crida a col·laborar amb el Park(ing) Day a l’aparcament del Vapor Turull de Sabadell, de 17 h a 23 h. Inspirada en una acció de protesta per part d’arquitectes a San Francisco el 2005, la performance transformarà de forma temporal les places públiques per a cotxes de l’espai en jardins verds. “L’objectiu és reivindicar un model de ciutat centrat en les persones i en el medi ambient”, apunten des de l’organització.

Durant aquesta jornada al Vapor Turull, també se celebraran tallers infantils, un torneig de futbol i una taula de gènere i mobilitat activa, amb la ponència de Marta López Viana, Las Mercedes, Konstantina i Susana Romero, entre altres.

Micromecenatge

Però perquè tot plegat sigui possible, la Regadora necessita diners. És per això que a finals de juny van engegar una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Goteo. El mínim per a poder finançar el projecte és de 6.500 euros, mentre que la quantitat econòmica òptima són 11.610 euros. L’any passat, el festival es va estrenar amb l’assistència de mig miler de persones. És una proposta que es va inspirar en la fira de referència europea per lluitar contra el canvi climàtic, l’Alternatiba, a Baiona.

Des de l’organització, ressalten l’afany del festival la Regadora per lluitar contra l’emergència climàtica en clau local i per “construir sinergies entre persones, projectes i entitats cap a un nou model de ciutat”.