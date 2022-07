Noves millores al Taulí. La Junta de Govern Local ha aprovat aquest divendres l’adjudicació del contracte d’obres de reforma de la cruïlla Gran Via amb Sant Maties. Es tracta d’una intervenció que permetrà millorar l’accessibilitat dels vianants a l’hospital, en unes actuacions que està previst que durin al voltant de dos mesos.

Les tasques de millora comportaran la supressió del pas de vianants soterrat situat a la cruïlla de la Gran Via amb el carrer de Sant Maties i la posterior urbanització d’aquest punt. Per tal que la ciutadania pugui arribar a l’hospital de forma segura, les voreres que hi donen accés tindran continuïtat. En aquest sentit, apunta el consistori, s’ha tingut en compte la millora de l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda.

L’empresa adjudicatària proposada és Infraestructures Serveis i Obres del Vallès, SL i el pressupost d’adjudicació, 182.816,48 euros. Aquesta actuació, finançada amb fons Next Generation, està inclosa en el programa de transformació urbana de l’àmbit de la Gran Via – Ripoll, que pretén, entre altres objectius, fomentar l’accessibilitat i la connectivitat transversal. A banda d’aquest projecte, hi ha d’altres previstos a la zona de l’Artèxtil, l’Eixample i la coberta de ponts.