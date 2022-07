El Vallès Occidental atrau el món laboral i empresarial. El turisme de negocis i de reunions es va consolidar aquest 2021 com a predominant a la comarca, segons s’extreu de l’Enquesta de perfil i hàbits del turista de la Destinació de Barcelona. Segons assenyala, el 51% de les persones que visiten la zona ho fan per motius de feina, mentre que el 30% ho fan per raons personals i un 18% per oci.

El document, publicat per l’Observatori Comarcal, dibuixa el perfil d’un home d’uns 43 anys que viatja amb el maletí de la feina sota el braç. En aquest sentit, gairebé el 78% dels visitants són homes, una xifra que s’ha incrementat un 8% respecte a l’any anterior.

A més, pràcticament la meitat dels turistes viatgen sols i un 16% amb companys o companyes de feina, dada que reforça la idea del Vallès com a destí de negocis. Un 13% es desplaça amb la família i un altre 13% en parella. Els grups organitzats només representen el 3’5% del total dels visitants.

Una altra de les qüestions que serveixen per esbossar aquest perfil predominant és el nombre de dies que hi passa i on s’instal·la. La mitjana de l’estada és de 4,4 nits i principalment es dorm en hotels i pensions (86,1%). Més del 12% s’allotgen en cases de familiars i amistats.

Més de la meitat dels turistes de la comarca venen d’altres punts d’Espanya i un 27% ho fan des d’Europa, on destaquen França (7%) i Alemanya (4%). Les persones que venen de la resta del món suposen només un 5% del total de visitants.

Per desplaçar-se, els visitants trien majoritàriament el vehicle propi (47’7%), seguit de l’avió (24’8%) i el tren (14’6%). Només un 2% venen en autocar i un 2’4% en vehicles de lloguer.