Sabadell disposarà d’equipaments oberts durant el mes d’agost

Sabadell es preparà per continuar oferint serveis a la ciutadania durant l’agost. Així doncs, nou centres cívics estaran oberts, així com l’oficina central de Sabadell Atenció Ciutadana i la Biblioteca Vapor Badia, entre altres.

Assistència Primària

Els Centres d’Assistència Primària de Sabadell mantindran el seu horari habitual: de dilluns a divendres entre les 8 i les 20h. Només tancarà el consultori del Poblenou de l’1 al 31 d’agost. En aquest cas, els veïns i veïnes del barri hauran d’adreçar-se durant aquest període al CAP La Serra de Torre-romeu, el seu centre assistencial de referència.

Centres cívics

Pel que fa als centres cívics, en horari de matí, de 9 a 14 h, obriran un total de 7 centres: Can Puiggener, la Creu Alta (Cal Balsach), Dr. Josep M. Plans (Can Deu), Ca n’Oriac, Can Rull, la Creu de Barberà i Torre-romeu i en horari de tarda, de 15,30 a 20,30 h obriran també 7 centres: Can Puiggener, Dr. Josep M. Plans Molina (Can Deu), Ca n’Oriac, Can Rull, Can Llong-Castellarnau, Concòrdia i la Creu de Barberà.

Despatx Lluch i Biblioteca Vapor Badia

L’Oficina central de Sabadell Atenció Ciutadana (SAC) mantindrà el seu horari d’estiu al llarg del mes d’agost, de dilluns a divendres de 8.15 a 15 h. Les oficines cardinals estaran tancades tot el mes. Cal recordar, però que es necessita cita prèvia.

En l’àmbit de les biblioteques, durant el mes d’agost es mantindrà oberta la Biblioteca Vapor Badia, en horari de 15.30 a 20.30h els dilluns, dimarts i dimecres, i de les 9.30 a les 14.30h dijous i divendres. Els dissabtes estarà tancada.

Museus Municipals

Durant el mes d’agost, el Museu d’Art de Sabadell i el Museu d’Història obriran de dijous a dissabte de 17 a 20h, i els diumenges d’11 a 14h.

Pel que fa a l’Arxiu Històric, l’equipament romandrà tancat del 8 al 12 d’agost, però la resta del mes i fins al 16 de setembre l’atenció al públic serà de dilluns a divendres de 9 a 14 h (hores convingudes).

Piscines municipals

Les piscines estan obertes de dilluns a diumenge en horari continuat des de les 10h fins a les 19:30h.