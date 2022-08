El titular del jutjat d’instrucció número 1 de Rubí (Vallès Occidental) ha condemnat a una multa de 6 euros diaris durant 45 dies a l’home que va amenaçar de mort l’alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, Mireia Ingla, després de produir-se el tancament de la discoteca Drinkking. En un judici ràpid celebrat el 28 de juliol i que l’Ajuntament ha fet pública aquest dimarts, el magistrat considera provat que Ingla va rebre amenaces a través d’Instagram, advertint-la que l’atropellaria passant-li per sobre sis cops perquè no pogués “ni parlar per governar”, amb insults com “mal follada”, filla de puta” i amenaçant en matar també el gos, donat que sabia on vivia. El condemnat pot presentar un recurs en un termini de cinc dies.

Arran del tancament de la discoteca de la carretera de #SantCugat #Rubicity, he viscut una situació que vull compartir i que em porta a fer aquesta reflexió. — Mireia Ingla 🎗 (@mireiaingla) July 27, 2022

La persona que s’encarrega de gestionar les xarxes d’Ingla va interceptar els misstatges, així com trucades, i ho va traslladar a Ingla, que va considerar que el contingut dels misstages sobrepassaven la crítica pública. Un cop interposada la denúncia corresponent, els Mossos d’Esquadra van identificar la persona que els hauria enviat, que va negar ser l’autor material de les amenaces i les trucades, que hauria emès “un desconegut”, tot i admetre que els insults si que els havia proferit ell, una explicació que el jutge no veu verosímil.

Per tot plegat, el condemna per un delicte lleu d’amenaces a una pena de 6 euros per 45 dies de multa, amb responsabilitat subsidiària en cas d’impagament, i a assumir les despeses del procediment.