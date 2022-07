L’alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, Mireia Ingla, ha denunciat un home per haver-li enviat diverses amenaces violentes d’ençà del tancament de la discoteca Drinkking. Ingla ha fet públics els missatges que ha rebut internament a les seves xarxes socials. “T’atropellaré, que ho sàpigues”, li adverteix l’home, que afegeix que “serà tot un accident però et trepitjaré sis cops si fa falta, fins que no puguis ni parlar per governar”. Seguidament, la mateixa persona coacciona Ingla dient-li que coneix el seu domicili i l’avisa de fer mal al seu gos: “No et despistis ni un moment”. L’alcaldessa ha assegurat que els Mossos d’Esquadra ja han identificat el presumpte autor dels missatges, que ha estat citat a un judici ràpid vist per sentència.

Arran del tancament de la discoteca de la carretera de #SantCugat #Rubicity, he viscut una situació que vull compartir i que em porta a fer aquesta reflexió. — Mireia Ingla 🎗 (@mireiaingla) July 27, 2022

En un seguit de publicacions al seu perfil de Twitter, Ingla ha lamentat les amenaces. “Prenem decisions que poden no ser compartides, i és normal que hi hagi gent que mostri el seu desacord”, explica, i diu que la seva “obligació” és “escoltar tothom” i donar explicacions “per a què s’entenguin les raons de cada decisió”. L’alcaldessa apunta que sovint rep queixes “amb educació i respecte”, però denuncia que altres persones optin pels insults i les amenaces: “Em resisteixo a normalitzar que algú em pugui insultar o amenaçar només pel fet que faig d’alcaldessa”, afegeix.