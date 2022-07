El jutjat de primera instància número 4 de Rubí ha ordenat desnonar aquest dijous al matí la discoteca Drinkking Lemon de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental). L’Ajuntament de Sant Cugat va demandar l’empresa Reostat S.A. per no pagar el cànon per l’ús de terrenys municipals on està ubicada la discoteca. El deute arriba als 4,5 MEUR des del 2006. Ara, el jutjat ordena que s’efectuï el llançament de l’immoble on es troba la discoteca, ubicat a la carretera de Rubí, i diu que es faci “adoptant les mesures que siguin necessàries”, incloent el trencament de panys o el suport de les forces de seguretat. També condemna l’empresa al pagament de les rendes reclamades i li imposa les costes del procés.

Des de la FECASARM han alertat que la mesura afectarà 60 treballadors que quedaran sense feina. En aquest sentit, ha assegurat que la discoteca “s’hi oposarà” i demanarà la suspensió del desnonament a la comitiva judicial. La part demandada, segons la FECASARM, ostenta un títol explotador de la finca i no ha estat demandada ja que només ho ha estat l’arrendatari principal. Ha afegit que a la zona hi ha altres persones que hi viuen i que no han estat demandades.

L’organització ha anunciat que estarà present al desnonament, per tal de donar suport al local i als treballadors.