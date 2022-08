Sabadell també posarà segell musical a la Mercè 2022

Les festes de la Mercè 2022 a Barcelona, novament, han comptat amb l’ADN sabadellenc per omplir els escenaris de talent, ritme i esperit jove. L’escena musical urbana de Sabadell tindrà el seu principal protagonisme el dia 24 de setembre a la platja del Bogatell, a l’aclamat escenari d’Estrella Damm.

Els joves incansables de 31 FAM donaran el tret de sortida a les 21:30 h de dissabte, dia 24, per ensenyar-nos allò que més bé saben fer: fer-nos ballar a ritme de trap català. Una proposta que, a escena, farà pujar els decibels com l’escuma amb ‘Valentina’, ‘Ferran Adrià’ o ‘Magdalenes’, alguns dels hits més aclamats pels fans del conjunt sabadellenc. Frescos, atrevits i amb ganes de menjar-se el món, contribuiran, una altra vegada, a posicionar Sabadell com a capital de la música emergent que més enganxa als joves d’arreu de Catalunya.

La nit del dia 24, però, encarà oferirà una segona sorpresa pels sabadellencs que s’apropin a l’escenari de la platja del Bogatell. El fenomen musical Santa Salut farà la cloenda de la nit a la 1:30 h de la matinada amb el seu ventall de lletres reivindicatives de rap que, com indica la jove cantant, “es claven com bales al pit”. Salut Cebrià, el seu a.k.a. (nom real), ja ha palpat l’èxit diverses vegades. La seva frenètica agenda de concerts han portat a aquesta Mc sabadellenca a fer gira fins i tot per Mèxic i Argentina o a cantar en una de les sales de gravació més famoses i prestigioses del món, el COLORSxSTUDIOS, a Berlín.

Ven’nus, a les festes de Gràcia

La sabadellenca Valèria N. Saurí és qui s’amaga darrere de Ven’nus, que enguany també farà un concert en el marc de les festes majors de Barcelona. La seva aportació musical, però, serà a les festes de Gràcia 2022, el dia 18 d’agost a les 21 h a la plaça de les Dones. La proposta de la jove cantant és un concert de pop català amb una atmosfera immersiva i plena d’optimisme. Una música que explica. El que va començar durant els mesos de confinament com una eina per desfogar-se i parlar sense topalls, ara dóna vida a la música d’aquesta artista de Sabadell.