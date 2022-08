Instal·len la cortina de llum i aigua del nou Passeig de Sabadell

Dia molt important al passeig de la Plaça Major de Sabadell. A primera hora del matí d’aquest dijous, 4 d’agost, ha començat la instal·lació de la cortina de llum i aigua a la part nord. Serà l’element més destacat del nou espai un cop acabin les obres previsiblement a principis de desembre, després que vagin començar el passat mes de gener amb un pressupost d’1,2 milions d’euros.

La cortina de llum i aigua està situada a tocar del passeig de Manresa i serà més que visible per les seves dimensions, de més de 4 metres d’alt i 6 d’ample. L’estructura pesa més de 4.500 quilos i està feta d’acer, per la qual cosa la instal·lació es fa utilitzant una grua. Un cop acabin els treballs per posar-la a lloc es faran proves de funcionament, però no entrarà en servei fins que acabi tota l’obra del Passeig. La cortina, de llum i aigua, s’il·luminarà en dies especials i també podrà projectar imatges i vídeos amb so.

Tot i que s’estiguin fent les obres, el pas d’autobusos, taxis, vehicles de mercaderies i altres de serveis no s’atura. Durant tot el mes d’agost continuaran els treballs al Passeig, un cop la part nord i la sud ja estan força avançades i de cara a la tardor es preveu fer la plantació de l’arbrat.