L’aventura del bitllet d’avió

[Per Víctor Patsi, periodista]

Un bitllet d’avió al preu més baix possible. L’objectiu final està clar, però a l’hora d’aconseguir-ho per un mateix, les companyies aèries omplen de paranys la gestió en línia. Et caldrà disfressar-te de Leo Messi per driblar diversos conceptes que, si no estàs al cas, acaben sempre incrementant l’import final. Per exemple, l’assignació del seient. En contra del que et fa creure la pàgina web de la companyia X, assegurar-te un seient no té per què valer uns diners. L’assignació del seient pot ser aleatòria –gratis- però l’has de seleccionar expressament i ves per on, aquesta opció sempre apareix en una part molt poc visible del procés. I en funció de cada companyia aèria, en dates que poden anar dels 30 dies o a les 48 h o fins i tot 24 hores abans de la sortida del vol. Si no estàs al cas, cagada pastoret. Un altre concepte a driblar és el del preu de la maleta que penses pujar a l’avió. O viatges amb una bossa de mà o mini motxilla, o toca rascar-te la butxaca. Els temps en què només es pagava per bulto facturat han passat a la història. Totes les companyies, incloses de les low cost, cobren per entrar a l’avió amb l’anomenada maleta de cabina, de mides estrictes i pes limitat.

Però una cosa és pagar el mínim per pujar aquesta maleta amb tu a l’avió, i l’altra pagar de més perquè així t’hi porta l’intermediari. Si utilitzes un cercador de vols (eDreams, Rumbo, Lastminute…) pagaràs més del que toca per l’equipatge. Si ho fas directament amb la web de la companyia aèria, en sortiràs millor parat. Pagaràs estrictament pel que necessites i no per una segona maleta facturada, que segurament ni portaràs.

Altres paranys i amb preus que van in crescendo és el pes de la maleta que vols facturar. El ventall pot anar dels 22, 25 o 30 kg. En la web de la mateixa companyia aèria, pots triar i pagar el que en convingui. Usant el cercador de vols, el preu –ves per on- sempre serà el del bulto més gran. Això, contant que només necessitis un bitllet. En el cas d’agafar-ne més, família de 4 per exemple, el parany que t’espera és que ni disfressat de Messi trobaràs la manera de facturar una única maleta. Ho hauràs de fer amb tots els passatgers, et calgui o no.

Desconec si Ryanair encara ho fa, però fa un temps o t’imprimies la targeta d’embarcament o en arribar a l’aeroport et feien pagar un meravellós suplement –no inferior als 30 euros- amb independència que tinguessis la targeta d’embarcament treta i al mòbil. Tot plegat, estratègies comercials de dubtós gust i legalitat que busquen incrementar el preu final del bitllet d’avió.

Algun pla B per estalviar-te aquesta gimcana en línia? Sí, gestionar-ho amb una agència de viatges de tota la vida. Pagaràs al voltant de 30 euros extra per la seva gestió, però t’assegures dues coses i a quina més important. Una, pagar per exactament pel que vols i necessites. I l’altra, blindar-te en cas de tenir problemes amb el vol contractat. En el cas de cancel·lació, retard de més de 4 hores, reubicació en un vol posterior massa posterior al que tu mateix pots trobar i a les despeses que se’n derivin, tens dret a diverses indemnitzacions. Si vas per lliure, et tocarà batallar-ho per lliure. Entre el desconeixement i la mandra, les companyies aèries tenen comptabilitzat que més del 90% renuncien a fer-ho o tiren la tovallola en l’intent de contactar amb ells. En cas d’haver contractat els bitllets d’avió –o el viatge sencer- amb una agència de viatges, aquesta donarà inicialment la cara amb tu, i després ja se les tindrà amb la companyia aèria que t’ha deixat amb el cul enlaire. Posats a triar…