Nou dispositiu per reforçar la neteja a la ciutat

Aquesta setmana s’ha posat en marxa a Sabadell un nou dispositiu per reforçar la neteja als diferents barris de la ciutat. La iniciativa, que funcionarà els mesos d’agost i setembre, reduirà l’impacte que té la caiguda de fulla fora de temporada com a conseqüència de les altes temperatures, que han colpejat especialment la ciutat les darreres setmanes. El dispositiu permetrà netejar a fons aquells punts de l’espai públic on es poden acumular les fulles dels arbres i altres residus que s’hi barregen.

El nou sistema de neteja, que se suma a la resta de serveis de neteja viària que es fan a la ciutat, funcionarà entre les 22 hores i les 5 de la matinada. En aquest sentit, conjuga l’escombrat manual i mecànic, de manera que es minimitzen les limitacions que presenten els tractaments mecànics de neteja en àrees de difícil o impossible accés per a les escombradores, en particular els bordons ocupats per vehicles estacionats.

L’escombradora aspira la brutícia, prèviament desplaçada a pressió amb aigua, que com és habitual als serveis de neteja és regenerada i tractada. A continuació un operari/a recull manualment les fulles acumulades en els bordons i calçada que no s’han pogut aspirar. El servei es complementa amb l’ús d’un camió cisterna per netejar determinats carrers i avingudes.