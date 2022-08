Més suport a les víctimes. Un informe del Consell de Col·legis de l’Advocacia de Catalunya (CICAC) denuncia que bona part dels edificis judicials de Catalunya no garanteixen una bona atenció a les víctimes de violència masclista. Així, dels 49 partits judicials, hi ha almenys 13 seus judicials sense espais específics habilitats, i set més amb espais poc adequats. La resta, 29, amb més o menys condicions, tenen espais raonablement satisfactoris per a les víctimes.

A la llista dels jutjats que no tenen dependències específiques habilitades com a sales d’espera per a les víctimes denunciants apareix el de Rubí. En un segon esglaó, els de Cerdanyola del Vallès i Sabadell tenen els espais, però no reuneixen les condicions necessàries per protegir adequadament la intimitat i dignitat de les víctimes, segons l’informe.

Aquesta situació ha estat advertida sistemàticament pel Col·legi d’Advocats de Sabadell (ICASBD), que reivindica millores per pal·liar el problema.

El document denuncia que en alguns llocs on sí que hi ha espais específics per a les víctimes, aquest només és apte per a una víctima, i la intimitat es dificulta si hi ha més d’una denunciant simultàniament.

El TSJC i Justícia, en alerta

L’informe s’ha traslladat al Departament de Justícia i al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El TSJC ha acordat per unanimitat traslladar l’informe al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per tal d’instar Justícia a construir i millorar les dependències, que considera “deficitàries”.

En un comunicat, per la seva banda, el departament informa que va iniciar a principis d’any una revisió de l’estat de les diferents sales de víctimes i preveu tenir enllestides les conclusions a finals de l’estiu. L’objectiu és detectar deficiències o mancances i actuar per fer sales més acollidores i que permetin una major intimitat i protecció per a les víctimes. Un cop es disposi dels resultats de l’estudi, indiquen, es prendran les mesures per millorar la qualitat de les sales i els espais ja existents. En aquesta línia, Justícia recorda que en tots els nous equipaments judicials que construeix i en les remodelacions que fa en altres jutjats inclou sala de víctimes i circuits separats, com el cas de Balaguer, Olot, Puigcerdà, Gandesa, Amposta, Tortosa i Mataró.