Quatre rutes per fer de turista a Sabadell

Onze teatres, sis museus, dos cinemes, més de 5.000 comerços, bona gastronomia i 1.265 places per pernoctar. Sabadell presumeix d’actius i patrimoni i els agents econòmics veuen l’impuls del turisme com una oportunitat per avivar la marca Sabadell i dinamitzar la ciutat bars i restaurants, hotels, comerciants i el teixit cultural local se’n pot veure beneficiat. “El turisme és sempre benvingut. I s’ha tornat a reactivar després de la pandèmia”, sostenen fonts del Gremi Comarcal de Turisme i Hostaleria de Sabadell.

La nostra ciutat no és destí de sol i platja. Els principals atractius són el turisme de negocis, l’esportiu i el cultural. La nostra ciutat ha acollit 149.310 visitants des del 2019. I cinc de cada deu turistes que hi arriben ho fan per feina, segons dades del Consell Comarcal. Quin és el perfil? El turista a Sabadell i el Vallès té rostre d’home: un 78% de les persones que hi arriben són homes i la despesa mitjana és de 585 euros durant la seva estada.

Un 30% hi arriben per motius personals i un 18% per oci. Però, en què es gasten els diners? Sis de cada deu euros es destinen a menjar i beure, dos de cada deu en compres. Però també es deixen diners en el transport intern (15%) i en l’oci i la cultura (3,6%). En aquest sentit, Sabadell vol treure’n profit. “No volem ser un destí de xancleta i borratxera. Volem un turisme de qualitat que deixi diners a la ciutat”, exposa Lluís Matas, responsable de Projecció de Ciutat i Turisme. Ja hi ha precedents: activitats com fires, festivals i congressos atrauen gran part d’assistència forana. Al Fresc Festival hi van arribar un 40% d’espectadors de fora de Sabadell. O a l’Observa, un 65%. “Aquestes activitats tenen un impacte positiu sobre Sabadell”, apunta Matas.

Fer xarxa per impulsar Sabadell

Els agents econòmics proposen fer xarxa per assenyalar Sabadell al mapa internacional. “Per potenciar el turisme, hauríem de fer difusió de la informació de les activitats lúdiques i comercials”, considera Ramon Alberich, president de la Cambra de Comerç de Sabadell. A través de xarxes socials, hotels i hostals i plataformes digitals. Una iniciativa que des de Visit Sabadell ja contemplen: “No es tracta de fer més coses, sinó de posar un altaveu a tot el que ja es fa”. De cara a la tardor, els halls i habitacions dels allotjaments de Sabadell tindran un codi QR amb el calendari d’activitats culturals, d’oci, esportives i populars.

Per la seva banda, Alberich proposa una gestió publicoprivada de promoció de la ciutat: “Cal contactar amb els operadors turístics més importants de Catalunya perquè posin Sabadell en els circuits que s’ofereixen al turisme nacional i estranger que arriba a Barcelona i a Catalunya”, assenyala.

Les opcions són múltiples a la ciutat. Els nostres actius principals són el patrimoni, la cultura, l’esport i el teixit comercial. Una oferta per a tots els gustos [vegeu pàgina 5]. Hi ha opció tant per qui ve com per qui es queda aquest estiu. Una forma de gaudir de la ciutat des de la seva tradició, el passat i futur. No sense abans tastar els productes locals: el vermut Mussons, els belgues, els saballuts, pa de Sant Julià o el vi d’Arraona. Un viatge a través dels cinc sentits.

1. La ruta del patrimoni

Encara queden moltes evidències del passat industrial que va dotar d’identitat durant molts anys a Sabadell. Un passat fabril. Tèxtil. Es pot repassar aquesta petjada amb dos recorreguts que ara es posen en marxa.

Ruta modernista

L’Ajuntament ha elaborat una ruta modernista per 15 edificis històrics, construïts entre mitjans del s. XIX i principi del s. XX, quan Sabadell liderava la revolució industrial catalana [vegeu mapa].

Ruta industrial

Sabadell és una de les ciutats amb més xemeneies conservades, un total de 45, i gairebé totes estan catalogades com a elements patrimonials. Una de les accions dutes a terme és la planificació d’una nova ruta que transcorre per 9 xemeneies del centre de la ciutat [vegeu mapa]. Cal Grau és la xemeneia més alta de Sabadell: 52,47 metres.

2. Ruta comercial

Els grans eixos comercials de Sabadell sumen 6 quilòmetres amb 2.500 establiments repartits de nord a sud. Destaca també Via Sabadell, a polígon de Sant Pau de Riu-sec es consolida com a pol comercial.

Av. Matadepera

L’emprenedoria local a Ca n’Oriac supera amb escreix les grans cadenes nacionals o internacionals. S’hi troben marques ‘made in’ Sabadell: el 72,5% són botigues exclusives de l’avinguda de Matadepera.

Rambla – mercat

La zona cèntrica de Sabadell combina el comerç d’autor amb grans cadenes. A la milla d’or –Rambla, passeig de la plaça Major, passeig de Manresa i plaça de l’Àngel–, predominen les grans marques. A la zona Centre Mercat, el comerç d’autor i l’hostaleria.

Ronda d’Europa

És el carrer de l’hostaleria de Can Llong. Una ampla oferta gastronòmica per a tots els gustos.

av. de Barberà

L’eix comercial que dona entrada a la Rambla. Predomina el comerç local (80%).

Eix Macià

Grans establiments comercials i oferta gastronòmica variada.

3. Ruta cultural

Sabadell és una ciutat referent de la música. Destaca l’Orquestra Simfònica del Vallès amb un gran reconeixement dins del panorama d’orquestres simfòniques, com els Amics de l’Òpera que exporten les seves produccions al llarg de Catalunya. A banda, la nostra ciutat disposa d’una oferta d’onze teatres, dos cinemes –Imperial i Eix Macià– i sis museus.

Teatres

Teatre Principal, del Sol, la Faràndula –representacions teatrals amb aforament per a un miler de persones–, El Ciervo, Sant Vicenç, Teatre Arlequí, L’Alternativa Teatre, Songikune, La Bàscula.

L’Estruch

C. de Sant Isidre, 140. Acull produccions, muntatges i residències de companyies professionals i amateurs.

La Sala Miguel Hernández

Dedicada a la producció i exhibició d’espectacles infantils i familiars per a tots els públics.

Cinemes

Imperial i Cinema de l’Eix Macià. Oferta gastronòmica al voltant.

Museus

Museu d’Art de Sabadell, Museu d’Història, Museu Aeronàutic de Catalunya, Museu de la vida al camp, Agrupació Astronòmica de Sabadell, Museu de l’Institut Català de Paleontologia Miguel Crusafont.

4. Ruta esportiva

La ciutat disposa d’unes instal·lacions esportives singulars: l’única Pista Coberta d’Atletisme de Catalunya, l’Anella Esportiva de Sant Oleguer, l’Estadi de Futbol de la Nova Creu Alta i altres equipaments esportius i piscines. Però l’esport a l’aire lliure és també un dels punts forts a Sabadell.

Parc Central del Vallès

Amb una superfície de 20 hectàrees, compta amb instal·lacions d’energies renovables, a banda d’aparells biosaludables instal·lats al final del parc. Aquests aparells també es troben a altres punts de Sabadell com ara el parc de la Serra.

Bosc de Can Deu

I la ruta del Colesterol. Hi ha una zona de pícnic amb barbacoes i també una zona d’aparcament, a banda d’un mirador.

riu ripoll

El Ripoll travessa Sabadell al llarg de 7 quilòmetres. Connecta amb nombroses rutes per fer en bicicleta o a peu.

parc de catalunya

Pels amants de l’skate i el Biketrial, és un dels parcs imperdibles a Sabadell.