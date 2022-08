El sabadellenc Roc Casagran escriu un dels 12 contes del ‘Grand Hotel’

‘Grand Hotel’. Podria ser el títol de la propera aposta del gegant audiovisual Netflix, però no, és una iniciativa 100% catalana que ens convida a passar l’estiu de la mà de la lectura. Una idea de l’editorial Univers (Grup Enciclopèdia) que, després de quatre anys, ja s’ha consolidat com una lectura quasi obligatòria a l’estiu. Dotze referents literaris i dotze contes que, enguany, s’han titulat ‘Grand Hotel’; i no de forma gratuïta, ja que aquest any la temàtica del recull són els hotels.

“És com un exercici de classe: et demanen una redacció i cadascú porta l’aigua al seu molí”. Es nota que el sabadellenc Roc Casagran també és professor, tot i que l’encàrrec que li ha fet Univers, s’ajusta més a la seva faceta d’escriptor. Ell és un dels dotze autors encarregats de donar forma al recull. Hi té la mà trencada. Ha participat en les quatre edicions: ‘Barcelona Suites’, ‘Nits d’Estiu’, ‘Vora el mar’, i ara, ‘Grand Hotel’.

La temàtica, els hotels

Casagran indica que poder compartir pàgines amb autors diversos és “molt interessant” i se sent fascinat pel fet que, a través d’un mateix punt de partida (els hotels), cadascú és capaç d’arribar “a un horitzó o un altre de ben diferent”. El personal d’un hotel, els clients que hi van a passar les vacances, la història del negoci… Cada artífex literari treu suc del tema com vol. El sabadellenc ha decidit apostar per la força dels records. “Tinc un record de joventut; amics es colaven a hotels de luxe a esmorzar”, diu. A través d’una anècdota ha filat el seu capítol, que s’acaba convertint en “una profunda reflexió sobre les contradiccions i les renúncies que ens passen quan ens fem grans”.

Un estiu no és un estiu sense el recull de contes d’Univers: aquest any, viatgem amb ‘GRAND HOTEL’!☀️ 12 narracions d’algunes de les veus contemporànies més destacades del panorama literari actual amb l’hotel com a escenari principal 📖 📷:@AriadnaArnes pic.twitter.com/CV08xiSfhl — Univers (@universllibres) July 7, 2022

El sabadellenc, a més, apunta que aquest format de lectura és “el model idoni per a l’estiu”. La diversitat d’escriptors del recull s’acaba traduint en una lectura molt heterogènia per al lector, que “llegeix un conte, després un altre; primer un text alegre, després un de trist…”. Els contes tenen una durada aproximada d’unes deu pàgines, un temps ideal per a lectures arran de mar i estirats a la sorra. “És una recopilació d’estils i temàtiques que fan a estiu”, conclou l’escriptor. La iniciativa d’Univers també busca catapultar o servir d’aparador a autors menys coneguts, que tenen l’oportunitat de compartir llibret amb escriptors ja madurs, com Casagran. De fet, una de les il·lusions del projecte és “omplir les pàgines del mateix llibre amb autors que llegeixes”, afegeix.

A punt de publicar més poesia

La col·laboració amb Univers no entorpeix la perspectiva de futur del sabadellenc, que continua produint lectures a títol personal. La següent publicació serà ‘L’abraçada que’, un llibre de poesia que tal com narra l’autor, ja està acabat i està únicament pendent de maquetació. La seva publicació està prevista per a aquest mateix octubre i l’editorial encarregada és Ara Llibres.