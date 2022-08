La reclamació d’incidències aèries, en mans de Reclamio

Aquest estiu està sent mogut per als aeroports. L’increment de la demanda de vols ha agafat a contrapeu a diverses aerolínies, que estan tenint problemes de personal. La situació ha generat caos aeroportuari, amb les vagues com a principal element de tensió, i, per tant, s’han succeït els retards, cancel·lacions, overbooking i pèrdues d’equipatges. Davant d’aquesta situació, que sobretot afecta els passatgers, la start-up sabadellenca Reclamio, dedicada a la reclamació d’indemnitzacions per aquest tipus d’incidències aèries, ha incrementat notablement la seva activitat. De fet, aquest primer semestre de l’any ha duplicat la seva facturació fins als 2,5 milions d’euros.

La consellera delegada de la start-up, Noemí Fernández, explica que Reclamio, que va néixer el 2017, ja ha ajudat a més de 70.000 passatgers a aconseguir indemnitzacions i que el volum de les mateixes supera els 15 milions d’euros. “Més del 90% dels passatgers no reclama compensacions a les aerolínies quan hi ha incidències. Molts d’ells es veuen indefensos davant de la magnitud de les companyies aèries. Nosaltres els ajudem a exigir el que els pertoca per danys i perjudicis”, detalla Fernández.

El servei de Reclamio, que no té cap cost inicial, és en línia. El passatger que hagi sigut víctima d’una incidència aèria només ha d’entregar la documentació necessària a la start-up i és ella qui s’encarrega de negociar, a través dels seus advocats, amb l’aerolínia. En el 98% dels casos, segons Noemí Fernández, Reclamio aconsegueix que el passatger rebi la indemnització que li correspon, que ser d’entre 240 i 1.400 euros. “Només cobrem al passatger un 25% de la indemnització rebuda. No li cobrem res si no rep indemnització”, explica la CEO de la companyia.

Altes expectatives de futur

Reclamio, que ja opera fins a cinc països europeus (Espanya, França, Itàlia, Alemanya i Portugal), pretén tancar una ronda de finançament a finals d’any que li permeti continuar creixent de forma exponencial. La start-up sabadellenca, amb 10 treballadors en plantilla, vol consolidar-se en el mercat europeu.

“També volem expandir-nos al Regne Unit, un dels països que tenim previst operar-hi des de fa temps. Amb el Brexit, però, hem decidit esperar-nos una mica. Els Estats Units i el Canadà també estan sobre la taula”, conclou Noemí Fernández.