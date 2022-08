El mes d’agost acostuma a ser sinònim de vacances. Però no per a tothom. La manca de centres educatius oberts per als més petits deixa moltes famílies sense opcions per compaginar la vida laboral amb les obligacions com a pares i mares. Per això, aquest any s’ha posat en marxa ‘Agost a les escoles bressol’, una iniciativa que neix amb la conciliació de les famílies com a eix vertebrador.

Des de la setmana passada, el CEIF Can Llong i l’EBM La Romànica s’han convertit en espais enfocats a les criatures nascudes l’any 2019. Allà, els infants hi comparteixen experiències i fan tota mena d’activitats lúdiques per amenitzar els matins. Fins ara, s’han registrat més de 100 inscripcions de cara a les quatre setmanes de durada d’una iniciativa que s’allargarà fins el 26 d’agost.

L’Ajunatment ofereix així una proposta per a les famílies amb infants que necessiten un suport per a la conciliació, en una prova pilot que s’està duent a terme per primera vegada a Sabadell. El servei és gratuït i està previst que pugui implementar-se amb regularitat en el futur, ampliant-lo a noves franges d’edat.

👶 Aquest matí hem presentat la prova pilot “Agost a les escoles bressols”, que fem a 2 escoles bressol municipals de #Sabadell: La Romànica i Can Llong. 🟣 L’objectiu: facilitar que les famílies puguin conciliar responsabilitats familiars i laborals a l’agost sense cost afegit. pic.twitter.com/Dsy5ASAPvj — Marta Morell 💜 (@martamorellsbd) August 9, 2022

“L’Ajuntament segueix apostant per fer polítiques de conciliació, donar facilitats a les famílies en la cura de menors de 16 anys i posar en valor la corresponsabilitat. La prova pilot posada en marxa aquest agost ens ajuda a implementar polítiques reals de conciliació”, ha explicat aquest dimarts l’alcaldessa accidental i tinenta d’alcaldessa de Feminismes, Marta Morell, durant una visita al centre de Can Llong.

Cada escola pot acollir en total 18 infants. El projecte, coordinat pels serveis d’Educació i Feminismes i Diversitat, s’emmarca en el pla Corresponsables, una iniciativa del Ministeri d’Igualtat a través de la Conselleria d’Igualtat i Feminismes, per a la igualtat efectiva de dones i homes. L’objectiu és fomentar la corresponsabilitat i afavorir la conciliació de les famílies amb menors de 14 anys, crear llocs de feina en aquest sector i reconèixer la cura no formal.