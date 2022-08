L’AP-7, en el punt de mira. El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramón Lamiel, ha obert la porta novament aquest dimarts a que diversos trams de l’AP-7 limitin la seva velocitat fins a 100 km/h en cas que s’estimi convenient. “L’AP-7 ens ocupa i ens preocupa”, ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Des de l’organisme català reiteren que caldria una reducció a la via de 120 a 110 km/h per combatre l’augment de l’accidentalitat, una possibilitat que la DGT descarta. Per això, explica, presentaran al titular de la via una proposta de reduccions “notables” en deu trams de l’AP-7 que sumen 70 quilòmetres, entre els quals es troben Mollet – Sant Cugat (kms 142-156) i Sant Cugat – Martorell (kms 159-169). La limitació, que depèn del Ministeri de Transports, s’aplica en un tram a Santa Perpètua de Mogoda.

Paral·lelament, Lamiel detalla que les velocitats màximes podrien fixar-se per sota dels 100 km/h quan hi hagi congestions importants i es disposi d’un sistema de gestió intel·ligent de la xarxa. De moment, ja s’ha apostat per posar sistemes predictius i de control en un total de 100 quilòmetres i aquest any es començarà a la C-58.

Un total de 103 persones han mort aquest any per accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Lamiel apunta a les distraccions com la causa més concurrent, sobretot per l’ús del mòbil durant la conducció.