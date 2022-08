Avís per perill de calor a Sabadell

L’Ajuntament de Sabadell ha emès un avís per perill de calor a la ciutat, especialment el divendres, 12 d’agost, de 6 a 18 h. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya és que a Sabadell tinguem 37 ºC de temperatura màxima entre les 14 i les 15 h. La mínima se situarà al voltant dels 22 ºC a les 6 h.

Les recomanacions habituals, en aquests casos, són hidratar-se sovint, no sortir al carrer a les hores de més calor i tenir especial cura d’infants i gent gran.

També es recomana abaixar les persianes de les finestres on el sol hi dona directament; obrir les finestres de casa durant la nit, per refrescar-la; estar a les estances més fresques i utilitzar en la mesura del possible aparells de ventilació. Al carrer, les recomanacions són fer servir una gorra o barret, ulleres de sol i protecció solar. Igualment, es recomana portar roba lleugera, aigua i procurar caminar per l’ombra.