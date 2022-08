Qui és el sabadellenc més universal? La pregunta, aplicable a qualsevol altre poble o ciutat del món, l’ha intentat respondre el geògraf finlandès Topi Tjukanov, que ha creat un mapa on es mostra el nom de la persona més popular de cada municipi. La informació recollida prové d’una base de dades amb 2,3 milions d’individus, un treball de diversos investigadors publicat a la revista Scientific Data.

En el cas de Sabadell, Kilian Jornet es distingeix com la figura nascuda a la ciutat amb més reconeixement a nivell mundial. A través de dades extretes de la Viquipèdia i Wikidata, el mapa mostra el lloc de naixement de les “persones més notables” del món. L’esportista sabadellenc s’ha proclamat campió del món en múltiples disciplines de muntanya i és especialment conegut per haver guanyat en tres ocasions l’Ultra-Trail du Mont Blanc i la Pierra Menta.

Did you know Freddie Mercury was born in Zanzibar and Barack Obama in Honolulu? Who is the most famous person from your home town?

I made a map of the most notable people around the world. Built with @Mapbox.

— Topi Tjukanov (@tjukanov) July 28, 2022