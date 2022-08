Volen dificultar més el pas al carrer de Sant Honorat

Les obres que s’han fet recentment a diversos carrers del sector Centre-Creueta no acaben de convèncer tot el veïnat. Des de l’Associació de Veïns Centre-Creueta reclamen a l’Ajuntament de Sabadell més valentia a l’hora de pacificar la zona. “No volem treure tots els cotxes, sinó que n’hi hagi menys”, defensa Teresa Gibert, en representació de l’associació. Per això, han quedat sorpresos en veure que l’efecte que han tingut els treballs de pacificació de les darreres setmanes ha sigut just el contrari del que esperaven.

Des de fa més de 10 anys els veïns demanen actuacions per reduir la velocitat i el nombre de cotxes en el que va ser el primer eixample de Sabadell, amb voreres molt estretes -i en mal estat- i en el qual és habitual que per anar amb cotxet o cadira de rodes s’acabi anant per la calçada.

Menys velocitat i menys cotxes

Al carrer de Sant Honorat s’ha eliminat tot l’aparcament, però no s’ha posat cap element que dificulti el pas. Per això, segons els veïns, ara els cotxes hi passen més de pressa, fins i tot ells, perquè per inèrcia si no hi ha cotxes al costat és més fàcil agafar més velocitat. La voluntat és reduir el trànsit de pas, i per això els veïns voldrien canviar de sentit algun tram, alhora que posarien més elements per dificultar que els cotxes agafin velocitat. Des de l’Associació defensen que això es pot fer a cost zero amb material com jardineres que ja pot tenir l’Ajuntament. Al carrer de Sant Honorat també creuen que s’hauria de prohibir el pas de camions de cert tonatge o certes dimensions que pensen que podran arribar a la Gran Via estalviant-se els semàfors del carrer de Vilarrúbias, però no saben que al final hi ha el carrer de Bofí que els dificulta el gir.

També genera dubtes la pacificació del carrer del Vapor, asfaltat de nou i on el consistori ha posat una sola jardinera. “És irrisori”, denuncia Gibert, que afegeix que “en un tram del carrer de les Paus n’hi ha quatre i aquí una. És un bon començament, però posa’n quatre!”.

Altra cosa són les línies blaves pintades a terra. Són prou útils? “La gent no sap què són. La pintura i una placa per si soles no serveixen per res”, insisteix Gibert. Des del veïnat reconeixen que voldrien anar més ràpid a fer aquestes actuacions, però “com a mínim” reclamen que l’Ajuntament posi més impediments perquè aquests carrers no es converteixin en vies ràpides. Tanmateix, els veïns d’aquesta zona reclamen més jardineres pel carrer d’Arimon, recentment pacificat, i apunten que el pròxim carrer on s’hauria d’actuar és al de la Lluna.

Les darreres obres sí que han satisfet la necessitat de reduir el trànsit pel carrer de la Soledat, ja que ara hi ha un pas elevat per accedir-hi amb cotxe, la qual cosa fa reduir la velocitat dels que hi passen.