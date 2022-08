La UAB, situada com la segona millor universitat catalana

La Universitat de Barcelona es torna a col·locar, per cinquè any consecutiu, entre les 200 millors del món, segons la llista que publica l’Academic Ranking of World Universities, coneguda com a classificació Xangai. Concretament, la UB se situa al bloc que va de la posició 151 a la 200, ja que aquesta llista no especifica la posició exacta. De fet, és l’únic centre de l’Estat present en aquesta forquilla. La segona millor universitat catalana és la UAB, que forma part del grup que va del lloc 201 al 300.

En tercer lloc queda la Pompeu Fabra (UPF), que està en el segment que va del lloc 301 al 400. Les primeres posicions del rànquing són per a Harvard i Stanford, mentre que l’Institut de Tecnologia de Massachusetts es col·loca tercera.

En total, l’Estat espanyol té onze centres entre les millors 500 universitats del món. La Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Complutense de Madrid, la Universitat de València i la Universitat de Granada se situen dins de la forquilla 201-300. La Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Autònoma de Madrid i la Universitat del País Basc es queden en el segment 301-400. El rànquing de Xangai s’elabora a partir de l’anàlisi de dades bibliomètriques en sis indicadors: el nombre de premis rellevants (Nobel, medalla Fields) que han obtingut l’alumnat i el professorat de les universitats, els investigadors més citats en les 21 vint-i-una àrees de recerca determinades a partir de les bases de dades de Clarivate, els articles publicats a Nature i Science, els articles registrats al Science Citation Index- Expanded (SCIE) i al Social Science Citation Index (SSCI), i, finalment, l’eficiència acadèmica en funció de les dimensions de la institució (productivitat).