Les palmeres del Taulí de Sabadell, en perill per una espècie invasora

Milers de palmeres ornamentals de la Península Ibèrica han mort en els darrers anys per culpa de l’escarabat morrut, anomenat també becut vermell o morrut roig (Rynchophorus ferrugineus). A Sabadell, aquesta espècie invasora també és present i posa en perill les palmeres.

És per això que, per tal de prevenir la presència de l’escarabat morrut a les palmeres, l’Ajuntament de Sabadell

durà a terme un tractament fitosanitari a l’arbrat municipal la nit del 18 al 19 d’agost, entre les 11 de la nit i les 7 del matí.

Aquesta mesura s’aplicarà a 56 palmeres del Parc del Taulí i 3 del Parc de Catalunya, amb l’objectiu de tractar preventivament l’aparició de l’escarabat morrut de les palmeres.

L’insecte, també conegut com a becut vermell o morrut roig, és una espècie de coleòpter que ha esdevingut una greu plaga per a les palmeres ornamentals a la península Ibèrica, on es va detectar per primer cop el 1994. És originari del sud-est asiàtic i de la Polinèsia.

Els tractaments fitosanitaris es fan de nit per minimitzar les molèsties que puguin ocasionar en les persones i els animals domèstics que es trobin a les zones afectades. És per això que es recomana a tot el veïnat de les zones afectades que durant la realització dels treballs mantinguin les finestres tancades i que no deixin roba estesa ni animals domèstics als balcons o terrasses.