A 15 d’agost, i a dues setmanes de tancar la temporada de bany, la Bassa va superar el rècord històric de banyistes que va assolir la temporada d’estiu del 2019. Ja hi han passat per a remullar-se un total de 172.470 persones, una xifra que creixerà més, ja que encara romandrà dues setmanes més oberta. S’ha superat el rècord històric que la piscina va aconseguir el 2019, amb 171.463. D’altra banda, també fins al 15 d’aquest més, es porten tramitats 1.309 abonaments de temporada, dels quals es beneficien 2.922 persones.

Gran afluència a les piscines municipals

Sumant l’afluència a la resta de piscines municipals, la xifra global fins ara és de 258.762 persones. Les altes temperatures d’aquest estiu han estat un factor important per aconseguir aquest rècord, però en qualsevol cas, el nivell d’usuaris i usuàries ha tornat a les xifres anteriors als pitjors anys de la pandèmia. L’afluència de banyistes a la resta de piscines municipals és fins ara de 86.292, xifra inferior als 115.293 del 2019 a causa de l’obertura tardana de la piscina de Ca n’Oriac per les obres de reparació del col·lector de la xarxa de clavegueram que hi passa per sota de l’equipament.

Rebentant les xifres de pandèmia

La xifra supera en 47.320 persones l’obtinguda el 2021; en 117.407 la del 2020, i en 20.551 banyistes la del 2019. Les dades del gruix total de piscines municipals és superior a la dels anys 2021 i 2020 (48.035 i 31.129, respectivament).

Per instal·lacions, fins a mitjan agost han passat 24.537 persones per la piscina de Can Marcet; 27.751 banyistes a la piscina d’Olímpia; 29.618 a Campoamor i, des que va obrir l’1 d’agost, Ca n’Oriac ha registrat 4.386 usuaris.