Alberto Fernández (UCAM), reforç per a l’atac del Sabadell

Reforç per l’atac arlequinat. El Centre d’Esports ha fet oficial l’arribada d’Alberto Fernández, un futbolista jove (23 anys), que les dues últimes temporades va militar a l’UCAM de Múrcia, la seva terra (és nascut a Moratalla). De totes maneres, la seva fase de formació la va fer al Real Madrid a partir del 2013, a on va aterrar després d’un fugaç pas pel futbol base de l’Almeria.

En el club blanc va brillar com un extrem hàbil, amb poc cos, però una gran determinació per encarar i desbordar, gairebé sempre lluint el ‘7’ per banda dreta. En l’etapa juvenil va disputar tres edicions de la UEFA Youth League, sent un dels futbolistes més destacats. Això li va permetre fer el salt al filial RM Castilla en la temporada 18/19, jugant 31 partits a Segona B i marcant tres gols. La seva enorme progressió es va veure estroncada de sobte per una greu lesió al genoll abans de disputar el play-off d’ascens. Així i tot, el Fuenlabrada va apostar per ell i en la 19/20, recuperat de la lesió, va debutar a la lliga SmartBank disputant sis partits.

Dos anys a l’UCAM

L’UCAM Múrcia seria el seu següent destí, per retrobar-se com a futbolista. Va poder comprovar que la lesió havia quedat enrere. El curs 20/21 va jugar 21 partits amb l’equip universitari i la temporada anterior, agredolça pel descens de categoria, va participar en un total de 29 partits (amb 3 gols). Ara vol continuar demostrant les seves qualitats en el Sabadell, on coincidirà amb el seu company a l’UCAM, Armando Corbalán.

La d’Alberto Fernández no sembla que sigui l’última incorporació. El club continua rastrejant el mercat per signar un ‘9’. Segons el compte de Cazurreando interessa Dani Garcia, ex del Real Múrcia.