Els concerts d’aquesta Festa Major de Sabadell 2022

Si després de les cinc nits acabes afònic, és que ha estat una bona Festa Major. I amb els concerts de la celebració d’aquest any a Sabadell, hi ha motius per cantar fins a esgargamellar-se. Se celebraran des de dijous fins a diumenge, majoritàriament a tres espais: l’Eix Macià, la plaça de Sant Roc i la plaça de la Creu Alta.

A l’Eix Macià

Tot i que la festa comença oficialment divendres, el dijous ja aterrarà el concert Vaparir Tour de Ràdio Flaixbac a l’Eix Macià (21h). L’endemà, divendres, serà el torn del grup sabadellenc de música urbana Flashy Ice Cream (23.30h). El dissabte serà moment per al cap de cartell, l’egarenc Miki Núñez (23.30h). El diumenge hi haurà la cantautora Suu (23.30h) i el dilluns clourà la festa l’orquestra Hotel Cochambre (22.30h).

A la plaça Sant Roc i la Creu Alta

Un altre dels punts neuràlgics musicals serà la plaça de Sant Roc. Hi actuarà el divendres la cantant Beth (23h), el dissabte la Banda de Música de Sabadell (22h) i el diumenge el grup flamenc D’Kantaka (22h).

Paral·lelament, a la plaça de la Creu Alta se celebrarà el Sabadell Acció Musical Festival 2022, el SAM Fest. El divendres, des de les 20h fins a la 1h, hi actuaran Deliri, Cardiax, Les Salavatges, Serpent, Arsenik i Kalaña. El dissabte, des de les 19h fins a les 2h, agafaran el relleu Black Gers, Five, Resurgidos, Zarza, Pedro Parque, El tercer semestre i Surfing Robbers. El diumenge hi haurà, a partir de les 19h: Buscando el Duende, Terror Munid, Black Star i Los Rockola. El dilluns, finalment, a partir de les 17h pujaran a l’escenari Markus Rives, Insòlit, VDT i Closing. És una cita organitzada per la Coordinadora de Músics de Sabadell, La Llançadora i l’Associació Audiovisual Triple M.

Altres indrets de la ciutat també acolliran música en viu, com la plaça del Gas, l’Arteneu, el Mercat Central, el carrer de Mestre Rius, el carrer de Marià Fortuny o el carrer de Sant Pere.