Tic, tac, tic, tac. L’inici del Curs Escolar 2022-2023 cada vegada és més a prop, i enguany, presenta novetats inèdites. A continuació et detallem tot el que necessites saber i tots els canvis que el Departament d’Educació ha incorporat aquest nou curs.

Quan comencen les classes?

El curs començarà el 5 de setembre (dilluns) pels alumnes d’infantil i primària, i dos dies més tard, el dia 7 de setembre (dimecres) pels alumnes de Secundària, Batxillerat i Formació Professional.

Aquesta ha estat la principal novetat que ha incorporat Educació, un decret que va disgustar els sindicats d’Educació, que es troben en peu de guerra amb el Departament de Josep Gonzàlez-Cambray. En roda de premsa conjunta, USTEC·STEs (IAC), CCOO, Intersindical-CSC, Professors de Secundària (aspepc·sps), UGT, CGT, i USOC van anunciar noves jornades de vagues coincidint amb l’inici de curs a la secundària. Els sindicats volen demostrar la seva disconformitat amb aquest nou model plantejat i amb les retallades al professorat.

Quan cauen les vacances?

Com sempre, és el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies qui articula els dies festius als centres escolars en funció del calendari laboral. Les vacances de Nadal començaran un dia abans que l’any passat, el 21 de desembre. A banda, el nou curs 2022-2023 comptarà amb un dia més de lliure disposició, els centres disposaran de quatre dies, i no tres, que podran repartir entre els tres trimestres del curs.

La Setmana Santa tancarà els centres del 3 al 10 d’abril, ambdues dates incloses. Finalment, l’últim dia de curs serà el dia 22 de juny a la primària i infantil i el 20 de juny a l’ESO i batxillerat.

Com és el Nou Currículum?

El Departament d’Educació vol que l’ensenyament sigui ara més competencial que mai. El nou currículum a primària, secundària i batxillerat és també un dels plats forts de la nova aposta educativa. Es brindarà més autonomia als centres educatius, que podran decidir quines assignatures potenciar més. Tanmateix, i sobretot en el batxillerat, es valorarà més la recerca d’informació i la comprensió dels conceptes, que no tant la capacitat memorística de l’alumnat. Una novetat, que recorda als canvis que es faran també a la selectivitat, on s’apostarà per un examen més competencial.

Es reduiran les ràtios?

Aquest punt arribarà aquest curs sobretot a P3, que es traduirà en 25 o menys alumnes per aula, tot i que la intenció final és que la xifra no superi els 20 alumnes. Aquesta reducció de ràtios, segons la conselleria, s’implementarà de forma progressiva any rere any, començant aquest 2022 pel primer curs d’infantil. Els plans d’Educació pretenen reduir el nombre d’alumnes per professors per oferir un servei educatiu de més qualitat i es marca l’objectiu d’haver reduït totes les ràtios l’any 2030.