Les denúncies per ocupacions d’habitatges van baixar a Sabadell l’any 2021. Segons les dades facilitades pel Departament d’Interior, a la ciutat se’n van registrar 238, el que suposa un 14% menys que l’any 2019 (277), any previ a l’esclat de la pandèmia. El 2020 n’hi va haver 223.

Així, Sabadell es troba entre els municipis amb més denúncies a Catalunya en xifres absolutes. On més casos s’han acumulat és a Barcelona, amb 1.252 denúncies, mentre que Badalona (577) i Mataró (254) completen el podi. Al Vallès Occidental, Rubí (233) i Terrassa (167) també se situen entre les ciutats amb més denúncies. En tot el territori català, Salt és el municipi amb més denúncies per habitant, seguit de Badalona, Rubí i Mataró.

7.322 denúncies a Catalunya

En total, els Mossos d’Esquadra han rebut a Catalunya 7.322 denúncies per ocupació d’habitatge el 2021, un 7% menys que el 2020, en què es va arribar a les 7.859 denúncies. Per contra, la xifra registrada el 2021 s’assimila a la del 2019, quan el cos policial va rebre 7.218 denúncies, un 1,4% menys.

Segons les dades, coincideix que l’any 2020, el de més denúncies, també és el que requereix més actuacions policials: 9.516. El 2021 se n’han fet 7.957 i el 2019 van ser 8.757. La majoria de les actuacions dels Mossos l’any passat van ser motivades per ocupació il·legal de propietat particular, si bé també hi ha altres causes com ara discussions verbals, agressions o assistència a agents judicials.