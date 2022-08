La sequera no concidionarà la Festa Major a Sabadell. L’Ajuntament sosté que en aquests moments no hi ha damunt la taula aplicar cap alteració de l’agenda d’activitats i és que al programa hi ha comptades cites amb l’aigua com a protagonista. Per exemple, tal com apunta, el bateig de submarinisme a Can Marcet i l’exhibició de modelisme a la Bassa. Així mateix, hi ha el Xip-xap al Safareig de la Font Nova i activitats infantils refrescants.

La sequera que està vivint Catalunya, acompanyada d’una progressiva buidada dels pantans, ja ha obligat a aplicar restriccions. De fet, els municipis del Vallès Occidental es troben en el nivell prealerta de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i aquest organisme ja va avisar de possibles mesures a l’àrea metropolitana de Barcelona a finals d’estiu.

Tanmateix, l’Ajuntament de Sabadell no ha tancat la porta a fer canvis si “hi ha directrius” que així ho indiquin. Si res no canvia, dijous vinent, 1 de setembre, s’obrirà l’agenda, però no serà fins al dia següent quan es començarà a desplegar el gran gruix amb, entre d’altres, el pregó, el ball del rodet i el seguici.

El passat divendres, l’Ajuntament de Granollers anunciava la cancel·lació de dues activitats d’aigua i variava unes altres dues, a poc menys de 24 hores d’arrencar la festa major. També Manresa es va suspendre el Correaigua.