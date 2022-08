L’anunci de la futura arribada de Coldplay a Barcelona ha provocat un autèntic terratrèmol. Els seguidors de la banda britànica s’han llançat en la cerca d’una entrada per algun dels concerts a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, previstos el pròxim mes de maig. En la majoria dels casos, aconseguir-ne una ha resultat una veritable odissea. Alguns sabadellencs, malauradament, s’han quedat sense.

“No hi ha hagut manera”, “moltes hores d’espera i quan hem pogut entrar, ha fallat el web”, “una vergonya”, recullen alguns dels nombrosos testimonis que s’han posat en contacte amb el Diari. En alguns casos, destaquen, les cues superaven les 600.000 persones. “Nefast i lamentable”, expressaven amb frustració a través de les xarxes alguns dels fans, que han acabat desesperats davant la infructuosa espera, que en molts casos ha superat les quatre hores.

Les queixes, sobretot, s’enfoquen a la manca de previsió i la poca organització, que ha provocat que molts dels seguidors hagin estat moltes hores fent cua virtual per a res. “Jo incrèdul i impotent, la meva dona enfadada i la meva filla plorant de pena”, expressava amargament un dels lectors d’aquest diari.

La sort somriu a alguns sabadellencs

La sort, en canvi, sí que ha somrigut a altres veïns de Sabadell, que gaudiran d’un dels grups més icònics del segle XXI. “Dues hores davant de l’ordinador mai havien valgut tant la pena”, deia una admiradora del grup. Alguns assistents, però, hauran de separar-se un cop siguin a la instal·lació per poder gaudir de Chris Martin i companyia. “Segur que ens compensa”, confessen. Les entrades anaven des dels 60 euros en seients amb visibilitat reduïda, fins als 107 euros a pista pel públic general o els 180 en altres zones, també amb serveis especials.

La Sònia és una de les sabadellenques que han marcat en vermell al calendari el dijous 25 de maig del 2023. En el seu cas, va ser de les primeres en aconseguir l’entrada, en la prevenda, el passat dimecres. “Vam trigar un quart d’hora i vam comprar totes les entrades que vam poder -4 per persona- perquè teníem moltes amigues que en volien i estaven per darrere a la cua virtual”, destaca. Les expectatives, admet, són molt altes. “L’últim cop que van venir em vaig penedir de no haver-hi anat i tenia claríssim que si tornaven a venir, no m’ho podia perdre”.

Rècord històric

Durant la venda i prevenda, més de mig milió de persones s’han acumulat simultàniament a la cua virtual per a comprar una entrada. El dimecres i el dijous, el servei va quedar col·lapsat i, davant l’allau, el grup va obrir dos nous concerts. Les 200.000 entrades per als quatre compromisos de Coldplay es van esgotar en temps rècord, tan sols 24 hores.

El grup tocarà a l’Estadi Olímpic el 24, 25, 26 i 27 de maig del 2023, en el marc de la seva gira mundial ‘Music of the spheres Tour 2023’. Les dues darreres dates, el dissabte i diumenge, no estaven inicialment previstes, però el grup les ha hagut d’anunciar després de l’èxit fulgurant de la gira. “Cap artista havia aconseguit omplir quatre nits seguides l’Estadi Olímpic Lluís Companys”, ha destacat la promotora Live Nation en un comunicat. Coldplay ja va venir a Barelona l’any 2016.

Queixes per la revenda

L’expectació desfermada ha obert ja la porta a la revenda, provocant l’alerta de molts usuaris a les xarxes. “Llavors ve la segona part… milers de persones estan ja venent les entrades a Twitter”, advertien alguns. Davant l’escalada dels preus, que superaven els 400 euros per una entrada a pista en alguns anuncis a internet, la indignació és encara més gran. “Haurien de ser nominals”, sentencia un altre dels lectors que s’ha posat en contacte amb el Diari.