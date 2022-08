L’ICS justifica no atendre en català al CAP d’Els Merinals

Una pacient del CAP d’Els Merinals ha criticat per xarxes la resposta rebuda per part de l’Institut Català de la Salut (ICS). La dona va presentar una queixa després de no haver estat atesa en català al centre. A més a més, critica haver estat menystinguda per la doctora.

Davant d’això l’ICS ha respost lamentant el cas i argumentant, que actualment s’està prioritzant l’experiència i formació dels professionals abans que el seu domini de la llengua. Tot això, arran de la manca de sanitaris.

Un cop fet públic el cas, entitats com Plataforma Per la Llengua han demanat explicacions al conseller de Salut Josep Maria Argimon. La resposta rebuda, de moment, és que s’està estudiant el fet.

Resposta de l'ICS @salutcat a una reclamació feta per mi al no ser atesa en català i patir menysteniment i falta d'empatia de la Dra

Resposta

la Dra és bona professional

la llengua és el q hi ha El professional sempre està protegit

L'usuari té totes les de perdre#Prou pic.twitter.com/OgVpeqnbcB — Buguenvíll·lia (@MariaSanchezGir) August 25, 2022