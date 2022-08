Una estada a l’estranger fa aflorar l’esperit emprenedor

La sabadellenca Laia Orozco ha aprofitat el programa d’intercanvis finançat per la Unió Europea, anomenat Erasmus for Young Entrepreneurs, per fer una estada a l’estranger, concretament a Brussel·les (Bèlgica), i avançar el seu projecte d’innovació social com a consultora independent vinculada a l’emprenedoria femenina i l’economia social.

Orozco, que ha estat tres mesos i mig a la capital de Bèlgica, ha rebut l’assessorament de l’empresa Diesis Network, la principal plataforma d’empreses d’economia social a Europa. No obstant això, Diesis també s’ha beneficiat dels coneixements de l’emprenedora sabadellenca, qui abans de ser autònoma havia treballat a l’associació MedWomen, una plataforma d’incidència i aprenentatge per polítiques d’emprenedoria femenina a Barcelona.

Valoració positiva

En aquest sentit, l’objectiu de l’Erasmus for Young Entrepreneurs és oferir a emprenedors novells i persones que desitgen crear un negoci l’oportunitat d’aprendre d’empresaris experimentats que dirigeixen petites empreses en altres països participants.

Així mateix, Laia Orozco fa una bona valoració del programa, que li ha permès incrementar la seva cartera de clients i destinar una bona part de la seva jornada laboral a investigar la interrelació entre les polítiques de pau i l’economia social. “Arran de la meva investigació, aviat publicaré un article sobre el tema. A més, Diesis Network i l’entitat Society Economy Europe aplicaran les meves conclusions al seu funcionament diari”, explica la sabadellenca.

Nous projectes conjunts

A banda, Orozco ha col·laborat amb la companyia belga en la creació de projectes conjunts d’innovació social amb entitats del país i amb organitzacions europees de diferents àmbits. Per la seva part, la sabadellenca ha aportat “noves idees i projectes” sobre economia social a Diesis. “Els hi he aportat perspectiva. De fet, els he ajudat a tenir noves col·laboracions amb empreses catalanes. Segueixo en contacte amb Diesis i al setembre tornaré a Brussel·les, perquè hem organitzat una taula rodona per tractar la innovació social”, apunta Laia Orozco.

Ella recomana el programa a tota aquella persona que tingui esperit emprenedor. “Això sí, no s’ha de confondre aquest programa amb unes pràctiques ni amb un voluntariat. Ha de ser una relació entre professional i professional. És important deixar-ho clar”, conclou Orozco.