Les obres municipals per fer a Sabadell surten més cares

L’increment generalitzat dels preus de la construcció, la manca de materials i els ajustaments habituals en tota mena d’obres han fet encarir tres projectes de l’Ajuntament al voltant d’un 10% en els darrers mesos. La suma global supera per poc els 350.000 euros, segons fonts municipals, que ho atribueixen a “l’increment d’amidaments en l’execució del contracte”.

Es tracta d’obres iniciades sobre les quals les empreses contractades han acordat amb el consistori augmentar el pressupost. Els últims casos aprovats aquest estiu són el parc de les Aigües, la plaça de la Fuensanta i la reposició i millora de l’arbrat a tota la ciutat.

No és la primera vegada que el Govern es troba en aquesta situació i el Passeig costarà més del previst -la xifra es concretarà quan acabin les obres a finals d’any-; la rehabilitació de la façana de l’Ajuntament ha vist incrementat el seu pressupost en 210.000 euros i obres com l’Oficina d’Entitats de la plaça de Jean Piaget van quedar aturades per aquesta qüestió, mentre que d’altres com el Portal Sud o el Jardí del Sud tampoc s’han pogut adjudicar per aquest motiu. En aquest sentit, el Govern veu amb bons ulls el decret de l’executiu central de Pedro Sánchez que permet als ajuntaments incrementar fins a un 20% el pressupost de les obres públiques per fer front a l’escalada de preus global d’aquest 2022, agreujada per la invasió de Rússia a Ucraïna.

Segons la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC), els costos de les obres públiques s’han incrementat un 30% de mitjana. Pel que fa a la inflació, la variació anual el mes de juliol era del 10,8% (INE).

Parc de les Aigües

La fase final de les obres del nou pulmó verd de la zona nord costarà 253.519,73 euros més del que es va acordar inicialment. Això suposa un 10% dels 2,53 milions d’euros que es van adjudicar per aquesta tercera i definitiva etapa de les obres. Una adjudicació que no es va escapar de la situació que viu el sector i es va adjudicar en un tercer intent. Els treballs van començar el novembre de l’any passat i en un primer moment estava previst que acabessin a finals del mes que ve, amb uns dos anys de retard respecte al calendari previst inicialment, tot i que la darrera actualització del calendari parla de finals de novembre amb la plantació de jardineria. La primera i la segona fase de la construcció d’aquest parc la va dur a terme l’anterior govern quadripartit amb una inversió de 4 milions d’euros.

Plaça de la Fuensanta

També es troba en la fase final la reforma de la plaça de la Fuensanta de Ca n’Oriac. La pacificació d’aquest espai ja és visible i està previst que els treballs acabin a finals de mes. En aquest cas, l’increment del cost és de 27.246,83 euros, que se sumen als 272.000 euros pressupostats inicialment.

Millora de l’arbrat

La renovació i millora de l’arbrat que s’està fent amb diferents contractes per tota la ciutat també ha pujat de preu. En concret, s’han modificat dos contractes per dotar-los amb 73.000 euros més de pressupost (10%).