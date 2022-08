“La gratuïtat de Rodalies no traurà viatgers a TUS”

Viatjar amb Rodalies, a partir de l’1 de setembre, és gratuït. Fer-ho en autobús o FGC amb un tiquet integrat de l’Autoritat de Transports Metropolità (ATM) – com ara la T-Usual, T-Jove i T-Casual– serà molt més econòmic. Els operadors de transport públic de la ciutat es preparen per a aquest canvi de paradigma i afronten els nous canvis amb incertesa.

TUS contempla dos escenaris: d’una banda, es preveu un increment d’usuaris provocat per aquesta gratuïtat. “Ens preparem per atendre un major nombre de persones que utilitzaran la xarxa de TUS per a fer transbord amb Rodalies”, expliquen fonts de la cooperativa d’autobusos sabadellenca. Així i tot, es contempla una menor recaptació econòmica atesa la baixada de preus. “És difícil de preveure”, apunten.

Les tarifes per al transport urbà de Sabadell es reduiran a partir d’avui. El bitllet senzill, però, continuarà amb la seva tarifa habitual d’1,60 euros. La mesura, que va ser aprovada pel Ple municipal del 22 de juliol, permetrà que de l’1 de setembre al 31 de desembre del 2022 la T-10 es bonifiqui un 30% i la T-mensual i la T-mensual jove, un 50%. Aquestes xifres preocupen a TUS, després de tancar l’any amb dèficit per la caiguda d’usuaris. De fet, en autobús hi viatgen vuit de cada deu usuaris previs a la pandèmia, amb dades del 2021. Tot i que hi ha una recuperació progressiva de viatgers, el 2021 es va saldar amb 3,27 milions de validacions menys que el 2019.

En tot cas, apunten que la gratuïtat de Rodalies “no traurà viatgers” de l’autobús al tren. Per a itineraris dins de Sabadell, els desplaçaments en Rodalies “només resulten atractius per a persones que tenen l’origen i el destí del seu viatge molt propers a les estacions de tren”, justifiquen les mateixes fonts, que sostenen que la xarxa de TUS té una extensa cobertura territorial i cobreix desplaçaments diferenciats respecte a Rodalies.

TUS: preparats per a la Festa

A banda de la rebaixa dels tiquets multiviatges de TUS, Sabadell ofereix un servei gratuït per Festa Major que donarà cobertura a pràcticament 5.000 usuaris. L’any 2019 van utilitzar el servei d’autobús urbà nocturn gratuït per Festa Major 4.218 persones: 3.202 van utilitzar la línia N1 (nord-sud) i 1.016 usuaris la línia N4 (est-oest). Enguany hi haurà una major oferta i el servei estarà actiu des de dijous nit. Així, fonts municipals esperen que es puguin superar els valors d’usuaris de 2019.

FGC: nou de cada deu viatges

Incertesa també a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) sobre l’afectació de les noves mesures. L’ATM està elaborant un estudi específic per a valorar-ne l’impacte. Tanmateix, els viatges en FGC continuen recuperant-se després de l’embat de la Covid.

El transport ferroviari pràcticament recupera els viatges d’abans de la pandèmia. El mes de juliol es va tancar amb nou de cada deu viatgers del 2019 a les estacions de Sabadell. Pràcticament la mateixa xifra.