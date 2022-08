La verema d’enguany a la finca de Can Gambús del Parc Agrari preveu recollir entre 5.000 i 6.000 quilos de les varietats de chardonnay, xarel·lo, merlot i garnatxa. Aquest any, la producció pot ser lleugerament inferior a l’anterior verema per la pèrdua de pes del gra per la sequera. Així, el raïm és més petit per la pèrdua d’aigua.

El passat dilluns 29 d’agost es va veremar la darrera varietat blanca “Xarel·lo” i aquest divendres està prevista la verema de la varietat “garnatxa negra”. La propera setmana finalitzarà la verema amb la collita de la varietat negra Merlot.

La verema s’ha hagut d’avançar uns 10 dies aquest any per l’efecte de la sequera i les altes temperatures. Malgrat tot, la producció final serà molt similar a la de l’any anterior donat el bon estat sanitari del raïm, amb unes 2.500 ampolles de vi negre i 2.500 de vi blanc.

De les vinyes del Parc Agrari en surt el vi Arraona, topònim que s’atribueix a l’antiga vil·la romana que estava emplaçada a l’actual paratge del Santuari de la Salut de Sabadell. L’Arraona blanc és elaborat amb xarel·lo i chardonnay i el negre, amb les varietats garnatxa i merlot.

Agricultura ecològica i tasca social

Olivera és una cooperativa de treball i d’integració social que cultiva vinyes i oliveres i elabora un ampli ventall de vins i olis. A Sabadell, duu a terme les feines al camp i l’elaboració del vi sota els criteris de l’agricultura ecològica. Suposa, a més, un pas endavant en l’obtenció d’un vi de proximitat i qualitat al rodal de la ciutat.