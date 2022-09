10 plans per gaudir en família de la Festa Major de Sabadell

Hi ha desenes i desenes d’activitats per gaudir tots plegats. Us ho advertim, és impossible que pugueu assistir a totes. Així, fem un recull de les que ens semblen les imprescindibles. Com a tret destacable, enguany es repartiran milers de polseres d’identificació per a infants. S’hi podrà posar el nom i el número de telèfon dels pares per tal de trobar els pares en cas que es perdin els nens. Les persones interessades poden recollir-les a les oficines del SAC i als Punts d’Atenció als Infants Perduts. Si es perd algun infant, cal acompanyar-los a l’Ajuntament, punt de serveis preventius (Eix Macià) o l’Oficina temporal durant la Festa Major a l’Eix Macià.

L’Ajuntament també ofereix per primer cop un servei gratuït de cangur durant els dies 3, 4 i 5 de setembre pels petits de Sabadell. Les persones que en vulguin fer ús, es poden dirigir a l’edifici de Salut i Acció Social (plaça del Gas, 2) o al Gimnàs Municipal de Sabadell (plaça de Frederic Mompou). Els horaris són de 10 a 14h i de 16 a 20h i les famílies podran fer-ne ús del servei tres hores cada dia.

Els infants han de tenir entre tres i dotze anys i poden portar la seva pròpia aigua i material higiènic en una bossa marcada amb el nom. Així i tot, l’Ajuntament recomana reservar plaça a la web sabadell.cat/corresponsables per assegurar que hi hagi disponibilitat. Així i tot, si queden places disponibles, els pares es poden adreçar directament al Gimnàs o a l’edifici de la plaça del Gas.

Castell de focs

En total, 244 kg de pólvora i una durada de més de 17 minuts del castell de focs. Deixar-se seduïr per la màgia del foc, les palmeres de llum i el cruixir dels espurnejos és un bon pla per tancar un dilluns festiu.

• On: Parc Catalunya o a qualsevol punt alt de Sabadell.

La fira d’atraccions

Per primer cop, la fira arrenca un dia abans, dijous. I s’oferiran descomptes molt suculents: per cada entrada comprada, els firaires en regalaran una altra.

La fira d’atraccions i parades gastronòmiques estaran ubicades, com de forma habitual, a l’Eix Macià.

S’hi han muntat 76 estacions en total, entre atraccions, aparells electromecànics, i remolcs. Diumenge 4 i el dilluns 5, en horari de 12 a 14 h, el so i els llums s’apagaran en atenció a persones amb sensibilitat sensorial. Un imperdible per a petits, joves i no tan joves.

• On: Eix Macià. Dijous 1, de 17 a 1 h (2×1), divendres, de 17 a 3 h, dissabte, de 17 a 3 h, diumenge, de 12 a 14 h i de 17 a 3 h, dilluns de 12 a 14 h i de 17 a 0.30 h

Fes la teva moneda medieval

L’activitat permet familiaritzar-se amb la vida a l’època medieval a través dels objectes que ens han arribat d’aquesta època. S’encunyen monedes per percussió i es confecciona un moneder amb teixits tradicionals. Activitat per a infants a partir de 8 anys.

• On: Museu d’Història de Sabadell (MHS). Dissabte a les 11.30 h i a les 12.30 h.

La programació a la font de Can Rull

És un dels escenaris de les activitats adreçades al públic infantil i familiar. Les propostes musicals més potents són Versions per a Xics (dissabte 12 h), Reggae per a Xics (diumenge 12 h) i la proposta de Rah-mon Roma amb ‘Cançonetes’ i ‘Supermercat de Joglars’ dissabte i diumenge a les 11 h. O l’espai aventura, amb rocòdrom. També hi haurà propostes infantils al Casal Pere Quart, els Museus d’Art i d’Història o l’Estruch.

• On: Carrer de Can Julià Ferrer, 20. Parc de Catalunya

Pati de contes

Una desena d’artistes us enlluernaran amb els contes més fantasiosos. Sussagna Navó, Rosa Fité, Patawa, Laberta Delpoblet, Bufanúvols, Xavi Núñez, Biel Sarnabré, Eva González i Keke Shuga seran els contacontes que portaran l’espectacle al Casal Pere Quart i als Museus d’Història i d’Art el dissabte i diumenge de Festa Major. L’espectacle divertirà els més menuts mentre que divulguen la cultura sabadellenca i el nostre patrimoni. Consultar horaris a web.

• On: Casal Pere Quart, a la Rambla, 69. Museu d’Art, al carrer del Doctor Puig, 16. Museu d’Història, al carrer de Sant Antoni, 13.

L’Animalada Petita

Figures de bestiari festiu de l’Animalada El recorregut de la cercavila serà: pl. del Mercat, c. d’en Font, pl. de Marquilles, c. de Sant Quirze, c. de Gràcia, c. de l’Escola Industrial i pl. del Mercat.

• Dijous 1 de setembre a les 18.45h.

Activitats infantils refrescants

Encara és estiu i els termòmetres continuen enfilats. Per fer passar bé la calor, La Llar del Vent i Gegants i Grallers de la Concòrdia Eix Macià han organitzat una activitat d’aigua per gaudir plegats.

• On: Eix Macià. Dissabte 3 a les 12 h

Circ en família

Circ en Família és una activitat que posa al centre de la pista infants i adults per convertir-se en artistes. Acrobàcies, jocs malabars, trapezi i pal xinès, entre moltes altres.

• On: L’Estruch. Carrer de Sant Isidre, 140. Dissabte 3 a les 11 h.

Pedalada popular i gimcana en bicicleta

Torna al programa la pedalada popular i la gimcana de bicicletes i patins que l’any passat no es va poder celebrar a causa de la pandèmia. A partir de les 11 h, les bicicletes sortiran de la ronda de Ponent fins a arribar al mateix punt, on hi haurà la gimcana abans de la sortida. És obligatori l’ús de casc. Es demana inscripció prèvia per internet, i les persones que ho facin gaudiran d’un descompte de 10 €, en compres superiors als 50 € a la botiga WALA.

• On: Ronda de Ponent. Dilluns, 11 h.

Màgia familiar

Microteatre i dansa. És un espectacle que farà volar el públic a través d’una gran varietat de jocs de màgia i d’acudits, a càrrec del mag Alexander Main, amb una durada 30 minuts per deixar-se anar amb trucs i un espectacle que ens deixarà bocabadats. Màgia, show, humor i detalls que no poden passar desapercebuts. Sereu capaços d’esbrinar on està la trampa?

• On: Plaça de Frederic Mompou, a l’espai 3. Dissabte d’11.50 h a 12.20 h (30 minuts de durada).