La Festa Major acostuma a ser sinònim de menjar. Si no és un dinar per reunir a la família, és un sopar amb amics abans d’anar al concert del Miki Núñez o la Suu. Qualsevol acte serveix d’excusa per preparar un bon àpat i omplir la panxa abans de donar-ho tot a la festa. El Diari et proposa alguns plats per triomfar amb els convidats.

Els plats de Festa Major

Cultura popular

Si la teva Festa Major aribarà carregada de cultura popular, un bon àpat en qualsevol de les jornades festives és preparar truites, acompanyades de pa amb tomàquet i embotits. Hi ha diversos factors que incentiven la tria. Serveixen per fer pinya, són opcions senzilles, que no requereixen d’un gran desplegament ni coneixement gastronòmic i permeten integrar molta gent al voltant d’una taula. Fins i tot, aplegats sense haver d’asseure’s i evitant formalismes innecessaris en algunes dates assenyalades de l’any. A més, si sou una bona colla, cadascú podrà portar una truita amb ingredients i sabors diferents. Patates, patates amb ceba –el debat està obert–, carbassó o moniato, les alternatives són múltiples i l’èxit assegurat.

Esportista

No cal ser esportista d’elit per adoptar una dieta equilibrada. Participar a les 12 hores de futbol sala al Pavelló Municipal Sud o emular Michael Jordan amb algun triple en el 3×3 de bàsquet a la plaça Sardana de ben segur que servirà per obrir la gana. Tant abans com després, la nostra recomanació és preparar un bon plat de pasta. Si els termòmetres s’entesten en seguir aproximant-se al 30, una bona opció és preparar un plat de pasta freda, guarnida amb olives, blat de moro, tonyina, o qualsevol acompanyant –toppins, per als més moderns– que desperti el teu esperit més competitiu. Hidrats de carboni en vena per assegurar el millor rendiment a la patxanga de cap de setmana.

Si les nits s’allarguen…

Si et va la marxa i tens previst allargar les nits gairebé fins que surti el sol a primera hora, la millor opció és no carregar en excès la panxa després d’un matí on la ressaca amenaça amb lligar-te al llit. Una aposta segura en aquestes circumstàncies, asseguren els experts, és una bona amanida d’alvocat i tomàquets. Aquesta fruita és una font de potassi, per la qual cosa aportarà al cos el xut d’energia necessari. Una opció fresca que no es farà bola a la boca a les cinc de la tarda, quan la son donarà una treva just abans de tornar a trepitjar els carrers amb la caiguda del sol.

Cuiner de família

Si ets cuinar de família, una bona opció per celebrar la Festa Major és preparar una paella d’arròs. Moltes cases s’impregnen el diumenge d’aquell aroma que desprèn el sofregit, cuinant-se a foc lent. Una olor a cap de setmana que sembla atraure tiets i avis a la trobada, disposats a allargar el dinar amb l’excusa de pelar les gambes fins esgotar l’últim gra d’arròs. De ben segur que algun comensal esperarà a ser l’últim en ser servit per emportar-se el socarrat. A totes les famílies n’hi ha un.