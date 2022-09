Retard en l’adequació del Gimnàs Municipal

El Sabadell Gimnàstic Club, la gestora del Gimnàs Municipal, no podrà començar les classes de gimnàstica artística a ple rendiment aquest setembre, tal com s’havia previst en un primer moment. El motiu? Els diversos entrebancs durant el concurs públic –al·legacions per part de l’empresa Igesport– i els retards en els processos administratius ha provocat que el material –barres fixes, paral·leles i matalassos, entre d’altres– no estigui al centre esportiu avui en dia: “A hores d’ara ja s’ha fet la tramitació administrativa i està seguint el procediment normal. Comptem que en un parell de mesos, aproximadament, arribi el material”, apunten fonts municipals.

Aquest endarreriment en la posada en marxa de la principal activitat esportiva del Gimnàs Municipal ha obligat la gestora a buscar a correcuita alternatives per no veure’s obligats a tancar de forma prematura, només mig any i escaig després de fer-se càrrec de l’equipament: “Si en dos mesos no tenia els recursos, hauria desaparegut. Per iniciativa pròpia hem buscat recursos amb empreses del sector perquè ens cedissin material fins a l’arribada del material de l’Ajuntament“, afirma Cristina Viñas, presidenta de l’entitat sabadellenca, mentre detalla que des del consistori “s’han obert a ajudar-nos i a donar-nos un cop de mà”.

A part del suport, amb la cessió de recursos per part de la Federació Catalana de Gimnàstica, el lloguer i la compra d’aquest material de segona mà suposarà una despesa extraordinària d’uns 10.000 euros a càrrec de l’entitat, que espera tenir-lo a finals de mes per poder començar les classes amb tot l’equipament, a molt estirar, la primera setmana d’octubre. Mentrestant, els 150 nens i nenes inscrits a gimnàstica artística faran preparació física a l’espera de l’anhelat material: “Amb una barra i un inflable puc donar servei però no la seva totalitat. Les famílies n’estan al corrent i començarem fent una posada a punt amb el material que tinguem”, es resigna.

Si la gimnàstica artística encara haurà d’esperar diverses setmanes, d’altres activitats com el Parkour, el cal·listènia, l’Aikido o l’escalada, entre altres, ja es poden practicar al centre esportiu: “Les activitats dirigides ja estan disponibles, de 9 h a 17 h”.

Més de mig milió d’euros

Un cop finalitzi aquest darrer tràmit administratiu, que econòmicament comporta més de 180.000 euros al consistori, tal com es va anunciar en el passat mes de març, el serial del Gimnàs Municipal haurà suposat més de mig milió d’euros entre indemnitzacions en els darrers quatre anys – 2018-2020 (263.000 euros) i 2021 (165.000 euros–) a l’anterior entitat gestora i en l’adequació de l’espai.