Lourdes Ciuró: “El 2024 serà l’any de Sabadell”

La Festa Major a Sabadell serveix per reunir a bona part de les personalitats culturals, socials i polítiques de la ciutat. La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, i l’alcaldable i portaveu de Junts x Sabadell, Lluis Matas, han participat aquest dissabte en l’acte organitzat a la plaça del Gas amb la tradicional ballada de sardanes amb la Cobla de Sabadell.

Ciuró ha volgut destacar la bona salut de la cultura a Sabadell després dels actes que van donar el tret de sortida a la Festa Major. “Va ser un pregó i un seguici fantàstics, amb les entitats molt motivades”, ha destacat, assegurant que la capitalitat de la cultura catalana l’any 2024 ha d’aportar a Sabadell un “optimisme que com a ciutat ens anirà molt bé”.

“Són estímuls molt positius que ens orienten a tenir una capital de la cultura catalana molt exitosa. L’any 2024 serà l’any de Sabadell. Amb una capital de la cultura catalana que serà molt reeixida”, confia.

La política sabadellenca ha remarcat que aquest fet “implica una aposta clara per la cultura, no només del 2024. Ha de ser dinamitzadora, també econòmica, donant oportunitats a la ciutadania i generant un sentiment de pertinença. Espero que junts arribem a tenir la millor capital de la cultura catalana dels últims temps”.

Sobre el futur dels jutjats, la consellera ha apuntat que hi ha un escull que no s’acaba de desencallar, però ha reafirmat que “tindrem uns grans jutjats”.

Matas demana responsabilitat als carrers

Per la seva banda, el líder de Junts a Sabadell ha celebrat que per fi hi hagi una situació de normalitat per poder gaudir de la Festa Major. “És important que ens acostumem al que era normal, fer vida al carrer, divertir-nos i passar-ho bé amb respecte”, ha remarcat, fent una crida a la responsabilitat per evitar situacions que vagin contra l’esperit festiu als carrers.

Assistirà a la Diada

Sobre la realitat catalana, Ciuró ha confirmat que assistiria a l’acte del pròxim 11 de setembre. “La manifestació serà un bon lloc per anar a reivindicar l’amnistia i l’autodeterminació”, ha defensat, alhora que nega que al Govern català hi hagi divisió. “Som dos partits polítics diferents, amb un projecte de país diferent, però hem estat capaços d’establir un pacte de govern que s’està complint sense cap problema”.