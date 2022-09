Nou concert de Maria del Mar Bonet a la Cava Urpí després d’esgotar entrades

La ‘rentrée’ cultural ha enganxat amb ganes d’espectacles als sabadellencs. Maria del Mar Bonet ha esgotat les entrades per a l’espectacle nadalenc a la CavaUrpí, el divendres 16 de desembre, amb tres mesos d’antelació. Però encara hi haurà una altra oportunitat per no perdre’s la cantant i música mallorquina a Sabadell.

UiU Promotors ha anunciat una nova data per a una segona actuació. Serà el dijous 15 de desembre, a les 21 h. Les entrades, des dels 12 euros, ja es troben a la plataforma de l’entitat.

La cantant, que encarrila més de 50 anys a dalt dels escenaris, oferirà un concert de Nadal amb el músic valencià Borja Penalba. Tots dos ja han actuat junts en els darrers anys en concerts arreu del país, mostrant una estreta compenetració interpretativa.

Més ‘sold outs’

Qui avisa no és traïdor: queden molt poques entrades per al concert de Quimi Portet a la CavaUrpí. En pocs dies, UiU Promotors també penjarà el cartell de sold out en aquest espectacle. Està programat per a l’1 d’octubre, a les 21 h.

Portet presentarà Si plou ho, farem al pavelló (Live in Cincinnati), un recopilatori de cançons fetes des de 1987. El disc, entre els seus 21 èxits, inclou el tema Sabadell, que no podrà faltar a l’actuació a la CavaUrpí. “Cel a la terra per a l’industrial; els hereus dels fabricants se la pelen amb les dues mans”, canta l’artista a la cançó.

La primera, Laura Andrés

La temporada de tardor i hivern a la CavaUrpí arrencarà amb una actuació ben sabadellenca. Laura Andrés, una de les pianistes catalanes més internacionals i reconegudes del moment, estarà acompanyada de Roser Loscos, violinista de música clàssica i flamenc. Oferiran un tribut a Ed Sheeran ple d’humor, però sobretot d’amor i delicadesa. Serà un espectacle únic a Sabadell, que Andrés ja ha presentat a diverses ciutats europees.

Laura Andrés, que darrerament hem pogut veure a dalt de l’escenari en el concert de Beth de Festa Major, actuarà dues vegades més en la temporada de tardor-hivern de la CavaUrpí.

El 19 de novembre presentarà un concert de tribut a Ludovico Einaudi i el 18 de desembre pujarà a l’escenari amb la cantant i violinista Marina Prades per oferir l’espectacle Els 2 estels de Nadal.

Un altre dels plats forts de la temporada serà el concert de Mar Fayos. I la seva actuació serà una oportunitat única. La sabadellenca és a la ciutat de forma temporal abans d’embrancar-se en un projecte que la durà a actuar per arreu del món. Professora de la universitat de Berklee College of Music de Boston, recentment ha entrat a formar part de la Recording Academy i podrà votar als premis Grammy.